Kiper internasional Jerman Marc-André ter Stegen resmi bergabung ke skuad klub Belanda Ajax Amsterdam, dengan status pinjaman dari klub Spanyol Barcelona selama satu musim hingga 30 Juni 2027, dalam langkah yang bertujuan mengembalikan statusnya sebagai kiper utama usai menjalani musim yang sulit bersama Blaugrana.

Ini merupakan periode peminjaman kedua secara beruntun bagi kiper Jerman berusia 34 tahun tersebut, setelah menghabiskan paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman di klub Spanyol Girona, di mana ia akan kembali bermain di bawah arahan pelatih Míchel yang pernah melatihnya di sana.

Negosiasi panjang

Dalam wawancara pertamanya dengan media milik klub Belanda tersebut, Ter Stegen mengungkapkan kegembiraannya bergabung dengan Ajax, seraya menyebut bahwa negosiasi berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan.

Kiper Jerman itu berkata: "Hal-hal baik membutuhkan waktu. Pada akhirnya, semuanya berjalan lancar, dan saya senang berada di sini," sambil mengakui bahwa keterlambatan itu disebabkan oleh sejumlah hal, di antaranya masalah pajak rumit yang berkaitan dengan gajinya dan pihak yang bertanggung jawab membayarnya.

Faktor yang meyakinkan

Ter Stegen mengungkap alasan-alasan yang mendorongnya menerima tawaran Ajax, seraya memuji peran Jordi Cruyff, direktur olahraga klub, dalam meyakinkannya terhadap proyek tersebut.

Ia menjelaskan: "Ketika saya pertama kali berbicara dengan Jordi Cruyff, saya langsung merasa bahwa ini adalah pilihan yang paling tepat. Saya mengenal pelatih dan juga Daley Blind. Saya berkesempatan berbicara dengan mereka tentang proyek ini, dan mereka sangat meyakinkan."

Kiper Jerman itu menegaskan bahwa ambisi Ajax melampaui sekadar bersaing memperebutkan gelar Liga Utama Belanda, seraya berkata: "Kami ingin mengembalikan Ajax ke puncak. Ini adalah klub besar dengan sejarah gemilang dan posisi internasional yang terhormat. Saya yakin ini akan menjadi musim yang sukses."

Menenangkan soal kondisi fisik

Salah satu aspek yang paling mengkhawatirkan manajemen Ajax adalah kondisi fisik kiper Jerman itu, terutama setelah ia hanya bermain dalam dua pertandingan selama masa peminjamannya ke Girona akibat cedera pada hamstring.

Namun Ter Stegen menenangkan semua pihak soal kesiapan fisiknya, seraya menegaskan: "Di Barcelona, saya mulai bermain sedikit lebih lambat dibanding Ajax, tetapi saya sudah berlatih sejak 2 Juli. Saya berada di puncak performa saya dan sangat senang bisa menikmati bermain di lapangan tanpa masalah apa pun."

Ia menyebut bahwa dirinya juga berada dalam kondisi fisik yang prima untuk bermain di Barcelona, tetapi klub Katalan itu lebih memilih untuk sepenuhnya mengandalkan kiper muda Joan García sejak bergabung musim lalu, hal yang mendorongnya mencari peluang untuk tampil sebagai pemain utama di tempat lain.

Saran de Jong

Selama wawancara berlangsung, rekan setimnya di Barcelona, Frenkie de Jong, mantan legenda Ajax, muncul dalam sebuah video yang menyambut kepindahannya ke klub lamanya.

Ter Stegen menjawab sambil tertawa: "Dia adalah agen saya! Frenkie mengenal Amsterdam dengan sangat baik. Dia selalu jujur, dan kata-katanya memberi saya ketenangan pikiran yang besar. Menyenangkan mengetahui bahwa saya berada di tangan yang tepercaya."

Kiper Jerman itu juga menyampaikan pujian untuk rekan setimnya di timnas Jerman, Julian Brandt, salah satu transfer musim panas Ajax yang menonjol, seraya berkata: "Dia adalah pesepak bola yang hebat dan pribadi yang luar biasa. Jika kami terus merampungkan transfer-transfer seperti ini dan mempertahankan kerangka tim inti, maka kami akan menyuguhkan musim yang luar biasa."