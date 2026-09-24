Felix Nmecha membawa tim DFB unggul pada menit ke-32. Pada babak kedua, Belanda menciptakan beberapa peluang bagus, sampai Cody Gakpo mencetak gol penyama kedudukan yang pantas pada menit 90+2.

Pada hari Minggu, tim DFB akan menghadapi Yunani di Augsburg. Setelah itu masih ada satu laga kandang melawan Serbia di Munchen dan laga tandang kontra Yunani.

Berikut laporan pertandingannya.

Tim DFB, nilai pemain melawan Belanda: Marc-Andre ter Stegen

Ditunjuk oleh Jürgen Klopp sebagai kiper utama sementara. Apakah itu tepat, terlihat tidak jelas setelah penampilannya di Amsterdam. Aksi-aksi ter Stegen berayun antara buruk dan luar biasa. Dalam situasi sepak pojok, kiper 34 tahun itu memperlihatkan masalah besar dalam menguasai area penalti dan dengan demikian ikut berperan dalam dua gol lawan (12 dan 62). Beruntung bagi ter Stegen, kedua gol itu tidak disahkan karena pelanggaran pemain Belanda. Dalam permainan umpan, ter Stegen beberapa kali tampak tidak meyakinkan. Pada menit ke-42, ia langsung membuat timnya dalam kesulitan lewat salah umpan fatal yang mengarah ke Cody Gakpo. Setelah beberapa penyelamatan wajib, ter Stegen pada babak kedua juga menunjukkan empat refleks hebat saat menghadapi tembakan dari Denzel Dumfries (60), Mexx Meerdink (62), Meerdink lagi (73), dan Noa Lang (89). Tak berdaya saat gol lawan di pengujung laga. Nilai: 3,5.

Tim DFB, nilai pemain melawan Belanda: Philipp Treu

Menjadi satu-satunya debutan yang langsung masuk starting XI. Pemain Freiburg berusia 25 tahun itu tampil berupaya keras di sisi kanan dalam permainan menyerang. Menjelang gol 1-0, Treu memberi Adeyemi umpan silang datar, yang pada akhirnya dituntaskan Nmecha. Dalam penempatan posisi saat bertahan, ia sesekali agak kehilangan orientasi, tetapi itu juga disebabkan oleh buruknya perlindungan tim Jerman secara keseluruhan. Nilai: 3.

Tim DFB, nilai pemain melawan Belanda: Jonathan Tah

Di jantung pertahanan, Klopp memercayakan duet Tah/Schlotterbeck yang juga lebih disukai mantan pelatih timnas Julian Nagelsmann. Tah awalnya kesulitan menghadapi Brian Brobbey yang sama kuatnya secara fisik. Pada menit ke-11, Tah membuat Brobbey kehilangan keseimbangan secara krusial dalam duel di kotak penalti. Wasit Hernandez Hernandez membiarkan permainan berlanjut. Begitu pula pada situasi setelahnya, ketika Tah terkena tembakan jarak jauh Tijjani Reijnders di tangan kanan yang menempel ke badan. Pada menit ke-35, Brobbey harus keluar karena mengalami masalah, setelah itu hari kerja Tah menjadi sedikit lebih santai. Pada peluang emas Meerdink, Tah terlalu jauh dari lawannya (66). Nilai: 4.

Tim DFB, nilai pemain melawan Belanda: Nico Schlotterbeck

Melakukan beberapa kelengahan kecil. Pada gol van Dijk yang akhirnya dianulir (12), Schlotterbeck juga tidak melompat cukup tinggi. Menjelang akhir babak pertama, ia juga melakukan kehilangan bola ceroboh di dekat kotak penaltinya sendiri. Sebagai gantinya, ia mencatat beberapa umpan bagus. Nilai: 4.

Tim DFB, nilai pemain melawan Belanda: Nathaniel Brown

Awalnya berani membantu serangan: pada menit ke-38, Brown merangsek ke depan dan memberi Adeyemi umpan sempurna, tetapi dia malah melenceng meski tanpa kawalan. Secara defensif, seperti seluruh tim Jerman, ia goyah. Pada gol penyama kedudukan di akhir laga, Brown kehilangan pengawasan terhadap Gakpo. Nilai: 4.

IMAGO

Tim DFB, nilai pemain melawan Belanda: Felix Nmecha

Awalnya tak menonjol, sebelum menyambar bola dari jarak dekat untuk membuat skor menjadi 1-0. Dalam permainan tanpa bola, lini tengah Jerman secara keseluruhan berulang kali tampak kehilangan orientasi. Nilai: 3.

Tim DFB, nilai pemain melawan Belanda: Joshua Kimmich

Kembali dari posisi bek kanan ke pusat lini tengah dan memperkaya permainan Jerman di sana dengan umpan-umpan bagus. Umpan alih bolanya kepada Treu menjadi awal dari gol 1-0 Nmecha. Namun, Kimmich juga tidak memberikan perlindungan defensif yang dibutuhkan. Nilai: 3.

Tim DFB, nilai pemain melawan Belanda: Nadiem Amiri

Masuk ke starting XI secara mendadak karena Jamal Musiala mengeluhkan masalah paha saat pemanasan. Ia bekerja keras di sisi kiri tengah, tetapi sangat jarang menyentuh bola di sana. Setidaknya, dalam proses peluang emas Adeyemi, ia lebih dulu melepaskan umpan brilian kepada Brown. Nilai: 4.

IMAGO

Tim DFB, nilai pemain melawan Belanda: Karim Adeyemi

Awalnya bergerak lincah di sayap kanan, mirip seperti penampilan terakhirnya saat melawan FC Barcelona. Adeyemi terlibat dalam proses gol 1-0, tetapi kemudian menyia-nyiakan peluang emas untuk 2-0 dari jarak sekitar sepuluh meter meski berdiri bebas setelah menerima umpan sempurna dari Brown. Setelah itu, performanya menurun drastis. Nilai: 4.

Tim DFB, nilai pemain melawan Belanda: Kai Havertz

Penyerang tengah Jerman itu sama sekali tidak masuk ke dalam permainan. Ia pertama kali menjadi sorotan saat pada menit ke-22 terjatuh setelah menerima tekel keras dari Quinten Timber ke lutut dan paha. Havertz memang sempat mencoba melanjutkan, tetapi tak lama kemudian harus keluar. Nilai: 4.

Tim DFB, nilai pemain melawan Belanda: Kevin Schade

Dalam penampilan keenamnya bersama timnas, ia ditarik keluar pada menit ke-64 setelah tampil secara keseluruhan tanpa banyak menonjol. Nilai: 4.

Tim DFB, nilai pemain melawan Belanda: Pemain pengganti

Younes Ebnoutalib: Masuk pada menit ke-30 menggantikan Havertz yang cedera dan langsung tampil penuh kesiapan. Hanya satu menit setelah masuk, ia gagal menaklukkan Bart Verbruggen lewat tembakan bagus dari sudut sempit. Setelah itu, Ebnoutalib tenggelam. Nilai: 4.

Chris Führich: Masuk pada menit ke-63 menggantikan Schade. Nilai: 4.

Anton Stach: Juga menggantikan Nmecha pada menit ke-63 dan menempati lini tengah. Nilai: 4.

Serge Gnabry: Enam hari setelah comeback-nya untuk FC Bayern, Gnabry juga mencatatkan penampilan singkat pertamanya di tim DFB. Ia masuk pada menit ke-80 menggantikan Adeyemi. Menjelang gol penyama kedudukan, ia melakukan kehilangan bola yang krusial. Tanpa penilaian.

Yannik Engelhardt: Masuk sebagai pemain pengganti untuk Amiri pada menit ke-80 dan menjalani debutnya di tim DFB. Tanpa penilaian.