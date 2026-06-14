Tepat seminggu setelah pemecatan Van Persie yang menjadi perbincangan hangat, pemain Feyenoord kedua pun angkat bicara

Robin van Persie dipecat dari Feyenoord pekan lalu. Sejauh ini, hanya Tsuyoshi Watanabe yang menanggapi pemecatan sang pelatih, namun dalam wawancara dengan De Telegraaf, kini Ayase Ueda juga angkat bicara.

Van Persie memberikan kepercayaan besar kepada Ueda musim lalu dan hal itu membuahkan hasil. Dengan 25 gol, pemain asal Jepang itu menjadi top skor Eredivisie. “Ini adalah musim terbaik saya sepanjang karier. Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti apa alasan di balik musim yang luar biasa ini, tetapi kehadiran Watanabe pasti berperan besar,” kata sang penyerang.

Namun, Ueda menatap kembali musim Eredivisie dengan perasaan campur aduk. “Secara pribadi, saya senang menjadi top skor, tetapi sebagai tim, kami tidak menjadi juara dan hal itu yang paling berat bagi saya.”

Pemain Jepang berusia 27 tahun ini juga menyapa para pendukung Feyenoord. “Kami memang mengalami masa-masa sulit bersama Feyenoord musim ini. Saya benar-benar menyesalinya.”

Selama musim ini, Ueda menyadari bahwa Van Persie berada di bawah tekanan. Penyerang ini pun merasa lega bahwa Feyenoord, meskipun menghadapi berbagai kesulitan, akhirnya finis di posisi kedua.

“Saya merasakannya terutama sebagai tekanan pada diri saya sendiri, karena pelatih telah memberikan kepercayaan yang besar kepada saya. Itulah mengapa saya sangat ingin tampil baik untuknya dan saya senang bahwa kami akhirnya finis di posisi kedua,” kata Ueda, yang menanggapi kepergian Van Persie setelah Watanabe.

Peluang Jepang di Piala Dunia

Minggu malam, Ueda dan Watanabe akan mewakili Jepang melawan timnas Belanda di AT&T Stadium. Keduanya sangat optimis menjelang Piala Dunia. “Kami membidik gelar juara dunia. Kami yakin memiliki peluang. Kami memiliki banyak pemain yang bermain di level tinggi di luar negeri, kami tahu level tim kami, dan kami hanya memiliki keyakinan yang besar,” kata Watanabe.