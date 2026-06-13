Tepat sebelum Piala Dunia… Haaland menghadirkan kejutan saat melawan Irak

Dalam sebuah gestur kemanusiaan yang langka yang mencerminkan kesetiaannya kepada ibunya, Erling Haaland, bintang Manchester City dan tim nasional Norwegia, memutuskan untuk melanjutkan tradisinya dengan mengenakan jersey bertuliskan "Braut Haaland", yang menggabungkan nama belakang ibunya, atlet terkemuka Gre Marita Braut, dan nama belakang ayahnya, mantan pemain Alf-Inge Haaland, dalam penampilan perdananya di Piala Dunia 2026 dini hari Rabu mendatang melawan Irak.

Surat kabar Spanyol "AS" mengutip sumber di Asosiasi Sepak Bola Norwegia yang mengatakan bahwa Haaland akan mengenakan, dalam pertandingan yang dijadwalkan pada Rabu dini hari, 17 Juni di Boston, kaos bertuliskan "Braut-Haaland", sebagai kelanjutan dari tradisi yang ia mulai dalam pertandingan-pertandingan terakhir timnas Skandinavia tersebut, namun hal ini belum mendapat perhatian media yang cukup hingga saat ini.

Ibu Haaland adalah Gre Marita Braut, seorang atlet Norwegia terkemuka yang berkarier di cabang olahraga heptathlon, salah satu cabang olahraga Olimpiade yang menantang dan membutuhkan kemampuan fisik luar biasa. Ia mewariskan gen atletik kepada putranya, yang turut membentuk salah satu penyerang terbaik dunia saat ini.

Sedangkan ayahnya, Alf-Inge Haaland, adalah bek ternama yang pernah bermain di Liga Premier Inggris untuk klub-klub Nottingham Forest, Leeds United, dan Manchester City.

Dalam kontras yang mencolok, Haaland hanya menggunakan nama ayahnya di dunia sepak bola, di mana ia tampil di jersey Manchester City dan di semua kompetisi Eropa hanya dengan nama "Haaland", sementara di tim nasional Norwegia ia memilih menambahkan nama keluarga ibunya, "Braut", di samping nama keluarga ayahnya, sebagai pesan jelas bahwa ketenaran tidak membuatnya melupakan akar keluarganya.