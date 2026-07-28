"Saya masih punya ikatan yang sangat erat dengan Nürnberg, karena klub itu tentu masih sangat dekat di hati saya. Saya sangat berterima kasih kepada klub itu dan kotanya. Tentu saya bisa membayangkan untuk kembali suatu hari nanti, dalam peran apa pun," kata Gündogan dalam sebuah wawancara dengan Sky. "Apakah itu satu, dua tahun sebagai pemain atau sebagai pengurus, pelatih. Semua itu mungkin saja."

Namun pada saat yang sama, gelandang berusia 35 tahun itu mengakui: "Kalau saya benar-benar jujur, saya tidak terlalu berminat untuk bermain lagi di divisi 2, meski itu adalah liga yang sangat melelahkan. Saya sangat menghormati liga itu. Namun, Anda juga harus melihat di mana saya berada saat ini. Saya berada di klub yang bermain di Liga Champions dan saya merasa sangat, sangat nyaman di level ini."

Gündogan dulu berhasil menembus sepakbola profesional di Nürnberg, sebelum pindah ke Borussia Dortmund pada 2011 dalam usia 20 tahun. Setelah melalui tahun-tahun sukses di Manchester City dan sempat singgah di Barcelona, ia pindah ke Galatasaray pada 2025. Sementara itu, Nürnberg sudah berkutat di kasta kedua selama bertahun-tahun.

Ilkay Gündogan ungkap rencana khusus Pep Guardiola

Sejauh ini, Gündogan mencatatkan dua gol dan lima assist dalam 38 pertandingan kompetitif untuk klub top Turki tersebut. Kontraknya masih berlaku hingga 2027. "Saat ini saya sama sekali tidak ingin merencanakan melampaui tahun ini," ujar Gündogan. "Untuk saat ini, saya ingin terus bermain, juga senang jika di Gala, karena saya merasa sangat nyaman di sini."

Namun, mungkin saja segera muncul opsi menarik lain untuk Gündogan: seperti yang ia ungkapkan, pelatih lamanya Pep Guardiola mempertimbangkannya sebagai calon asisten. Tahun lalu, terkait hal itu Guardiola melontarkan "candaan santai": "Dia mengatakan bahwa saya harus bermain beberapa tahun lagi sekarang dan kemudian suatu saat akan menjadi asisten pelatihnya, tetapi sekarang, karena dia belum punya pekerjaan, kita harus menunggu dulu."

Guardiola belakangan dikaitkan sebagai pelatih tim nasional Italia, tetapi transfer itu gagal. "Pada akhirnya itu juga bagus buat saya, jadi saya belum harus mengambil keputusan itu," kata Gündogan, yang sudah menyelesaikan lisensi kepelatihan B miliknya. Pada dasarnya, masa depan sebagai asisten Guardiola adalah "sebuah varian yang bisa saya bayangkan dengan sangat baik".