Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Iklan
Leeds United v Manchester United - Pre-Season FriendlyGetty Images
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

“Tentu saja Madrid!”: Talenta muda Manchester United berusia 16 tahun, JJ Gabriel, menyindir Barcelona dan mengungkapkan ambisinya meraih Ballon d'Or saat berlatih di Spanyol menjelang kepindahannya ke Real Madrid

Ikuti GOAL di Google

Talenta akademi Manchester United, JJ Gabriel, menegaskan bahwa ia lebih memilih Real Madrid ketimbang rival bebuyutannya, Barcelona, sembari mengincar gelar Ballon d'Or di masa depan. Pemain berbakat asal Inggris berusia 16 tahun itu sudah menjalani sesi latihan individu di ibu kota Spanyol, sementara Real Madrid berupaya merampungkan kepindahannya ke tim cadangan Castilla.

Iklan

Remaja Inggris berupaya pindah ke Spanyol

Gabriel menghabiskan beberapa hari terakhir untuk menyesuaikan diri di Madrid setelah meninggalkan Carrington, meski secara resmi masih terdaftar di klub Liga Primer Inggris tersebut. Setelah awalnya berlatih di Catalonia, remaja itu pindah ke ibu kota untuk berlatih bersama pelatih pribadi setiap pagi sebelum menjalani latihan di pusat kebugaran pada sore hari. Sementara itu, agen yang baru ditunjuk, Ali Barat, sedang merampungkan ketentuan kontrak dengan raksasa La Liga tersebut sekaligus mencarikan tempat tinggal bagi keluarga Gabriel.

Pemain muda ungkap target besar dalam kariernya

Gabriel didampingi di Spanyol oleh ayahnya sekaligus mentor olahraganya, Joe O'Cearuill, mantan pesepakbola profesional yang telah membimbingnya sejak awal karier. Pemain muda itu yakin telah memilih tujuan yang tepat untuk perkembangannya. Ketika ditanya harian Spanyol MARCA mengapa Madrid lebih menarik baginya ketimbang rivalnya, Barcelona, Gabriel tersenyum dan menjawab: "Tentu saja, Madrid."

Lahir pada 2010 dan baru saja berusia 16 tahun, pemain muda Inggris itu menolak tawaran perpanjangan kontrak bernilai besar serta sebuah boks eksekutif pribadi di dalam stadion baru Old Trafford yang direncanakan demi menguji kemampuannya di luar negeri. Saat mengungkapkan target pribadi tertingginya dalam sepakbola sebelum meninggalkan sesi latihan, sang penyerang menambahkan: "Impian saya adalah memenangkan Ballon d'Or."

Jalur melalui Castilla menanti talenta baru

Setelah kontraknya dirampungkan, raksasa Spanyol tersebut berencana memasukkan sang penyerang ke tim cadangan mereka, Castilla. Ia akan mengikuti jalur pengembangan yang sama dengan yang sebelumnya ditempuh para bintang tim utama Vinicius Junior dan Federico Valverde sebelum menembus tim utama. Namun, kendala administratif membuatnya tidak dapat membela klub barunya di UEFA Youth League musim ini, kompetisi tempat ia menandai debutnya dengan hat-trick.

Iklan
Iklan

Karena United masih memegang pendaftaran resminya di federasi meski ia tidak lagi mengikuti kegiatan harian akademi, sang penyerang tetap tidak memenuhi syarat untuk membela Real Madrid di kompetisi junior Eropa musim ini. Ikatan administratif yang masih berlaku itu menjadi faktor utama yang menunda pengumuman resminya, meski ia sudah mencapai usia yang disyaratkan beberapa pekan lalu.

Paspor membuka pengecualian untuk pendaftaran pada musim dingin

Berdasarkan Pasal 19 peraturan transfer FIFA, paspor Irlandia Gabriel memungkinkannya pindah di dalam Eropa pada usia 16 tahun meski berasal dari asosiasi di luar Uni Eropa. Karena itu, sumber yang dekat dengan remaja tersebut mengindikasikan bahwa pendaftaran dan pengumuman resminya kemungkinan akan menunggu hingga bursa transfer Januari dibuka. United kini sedang menjajaki opsi hukum mereka karena klub itu hanya akan menerima kompensasi pelatihan sebesar £350.000.

Ditulis olehAdhe Makayasa

Jurnalis GOAL ID

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.

Lihat Profil Penulis