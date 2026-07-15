"Tentu saja"… Jawaban tegas dari FIFA atas pertanyaan Deschamps mengenai wasit

Pierluigi Collina, warga negara Italia yang menjabat sebagai Ketua Komite Wasit Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), angkat bicara menanggapi pernyataan yang dilontarkan oleh Didier Deschamps, pelatih tim nasional Prancis, setelah kekalahan “Les Bleus” dari Spanyol dengan skor 2-0 pada semifinal Piala Dunia 2026, Selasa malam kemarin.

Colina membela wasit asal El Salvador, Ivan Barton, yang memimpin pertandingan antara kedua tim tersebut, dengan menegaskan bahwa pemilihan wasit pada babak-babak krusial turnamen ini didasarkan pada standar tertinggi, dan bahwa wasit-wasit Piala Dunia memiliki kualitas kelas dunia.

Kolina mengatakan, seperti dilansir jaringan RMC Prancis, setelah Deshamps meragukan kemampuan wasit dalam memimpin pertandingan sebesar semifinal: “Tanggapan FIFA jelas: Ya, tentu saja. Wasit-wasit kami berkelas dunia.”

Deschamps sempat memicu kontroversi setelah berakhirnya pertandingan antara Prancis dan Spanyol, setelah secara tidak langsung meragukan kualitas wasit Ivan Barton. Dalam pernyataannya kepada saluran “M6”, ia mengatakan: “Saya hanya akan mengajukan satu pertanyaan: Apakah wasit tersebut memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk memimpin pertandingan di semifinal Piala Dunia? Saya tidak akan menjawab pertanyaan itu, tetapi ada banyak insiden.”

Pelatih timnas Prancis itu menambahkan dalam pernyataan terpisah kepada saluran “beIN Sports”: “Jika saya mengatakan sesuatu, orang akan bilang saya mencari-cari alasan karena kami kalah. Namun, saya mengajukan pertanyaan ini kepada Anda: Apakah wasit memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk memimpin pertandingan di babak semifinal? Ada tendangan penalti, tapi itu bukan satu-satunya insiden; itu terjadi di tengah serangkaian keputusan.”

Deschamps melanjutkan: “Saya tidak memiliki masalah apa pun dengan wasit pertandingan malam ini, tetapi Anda harus mengajukan pertanyaan ini kepada diri Anda sendiri.”

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah menugaskan wasit asal El Salvador, Ivan Barton (35 tahun), untuk memimpin pertandingan antara Prancis dan Spanyol. Meskipun usianya masih muda, ia memiliki pengalaman yang cukup luas, karena ini merupakan penampilannya yang kedua di putaran final Piala Dunia setelah sebelumnya bertugas di Piala Dunia Qatar 2022.