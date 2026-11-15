Bagikan Ikuti GOAL di Google

Pelatih kepala Prancis Zinedine Zidane membantah keras adanya ketegangan antara dirinya dan kapten Kylian Mbappe. Berbicara menjelang laga krusial Prancis melawan Turki di UEFA Nations League, Zidane menyebut spekulasi media tentang hubungan mereka sepenuhnya tidak benar dan menjengkelkan.

Iklan

Zidane bantah rumor keretakan hubungan dengan Mbappe

Pelatih timnas Prancis Zinedine Zidane dengan tegas membantah kabar bahwa hubungannya dengan kapten timnas Kylian Mbappe sedang renggang. Berbicara menjelang laga penting UEFA Nations League melawan Turki di Bordeaux pada Minggu, Zidane menanggapi langsung spekulasi media.

Prancis membutuhkan kemenangan untuk memastikan kelolosan dengan hasil positif. Zidane menegaskan bahwa persatuan di dalam skuad tetap terjaga sepenuhnya.

‘Hubungan kami baik-baik saja’

Pertanyaan dalam konferensi pers segera beralih ke rumor gesekan antara Zidane dan penyerang andalannya menjelang pertandingan di Stade Atlantique. Dengan ekspresi datar, Zidane menegaskan bahwa kabar perselisihan itu sama sekali tidak benar.

“Saya tidak begitu mengerti apa yang ditulis,” kata Zidane dengan tegas. “Saya tidak akan ikut dalam perdebatan itu; hubungan kami sangat baik. Baik bagi sang pemain maupun bagi saya. Saya tidak bisa menghentikan apa yang dikatakan orang.”

Iklan Iklan

Ketika ditanya apakah laporan yang terus bermunculan itu membuatnya frustrasi, mantan gelandang tersebut mengakui bahwa spekulasi itu mulai mengganggunya. “Ya, hal-hal yang sampai kepada saya tentu cukup menjengkelkan,” tambahnya.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya FRA UEFA Nations League A 14.45 TUR Tonton

Rencana taktik dan kabar skuad jelang laga melawan Turki

Di lapangan, Zidane memastikan Mbappe akan menjadi starter di posisi yang disukainya, memimpin trio penyerang dalam formasi 4-3-3 saat Prancis berupaya bangkit dari kekalahan 3-1 melawan Italia. “Tentu saja kehadirannya mengubah segalanya. Kami lebih memilih dia bersama kami daripada tidak,” ujar Zidane mengenai pemain andalannya itu.

Di sisi lain, penyerang muda Désiré Doué tetap berlatih meski mengalami gigi goyang setelah terkena sikut Davide Frattesi. Sementara itu, pemain seperti Michael Olise dan Bradley Barcola diperkirakan akan mendukung Mbappe di lini serang, dengan perubahan di lini pertahanan juga diperkirakan terjadi saat Prancis memburu kemenangan.

Iklan

Semua mata tertuju pada duel melawan Turki di Bordeaux

Pertandingan Minggu malam di Stade Atlantique sangat penting bagi Prancis, yang ingin bangkit dan memastikan kelolosan dengan penampilan meyakinkan. Skuad asuhan Zidane tahu bahwa penampilan apik melawan Turki akan menghapus kenangan kekalahan mereka di San Siro.

Dengan skuad yang sepenuhnya fokus dan sang kapten siap memimpin lini depan, Prancis siap menampilkan permainan yang menunjukkan kualitas mereka dalam laga terakhir fase grup.