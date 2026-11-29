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Bayern Munich menghadapi laga-laga terakhir tahun ini dalam kondisi pincang. Absennya Harry Kane setidaknya hingga Maret menjadi pukulan berat. Akankah klub tersukses di Jerman itu mencari pengganti yang tepat pada musim dingin? Seorang pemain berpengalaman tampaknya siap.

Menurut agen pemain Roger Wittmann, Eric-Maxim Choupo-Moting masih memiliki kemampuan untuk kembali membantu Bayern dan menggantikan Kane sampai sang penyerang pulih.

Apakah kliennya bisa menjadi opsi bagi Bayern pada bursa transfer musim dingin? "Tentu saja," tegas Wittmann kepada Bild terkait kontrak Choupo-Moting bersama New York Red Bulls yang berakhir pada akhir Desember. Ia juga menekankan bahwa pemain yang kini berusia 37 tahun itu masih memiliki kualitas untuk membantu Bayern yang tengah dilanda masalah cedera.

"Dia mengenal klub itu, bukan? Dan musim terakhirnya luar biasa," kata Wittmann merujuk pada musim pertama Choupo-Moting di MLS yang memang mengesankan. Ia mencatatkan 19 gol dan lima assist dalam 38 pertandingan kompetitif bersama New York.

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Namun, tahun keduanya di MLS sama sekali tidak berjalan mulus bagi mantan pemain tim nasional Kamerun itu. Choupo-Moting harus absen selama berbulan-bulan akibat masalah lutut dan sejauh ini baru mencetak lima gol dalam 22 pertandingan. Catatan itu belum tentu cukup untuk membuatnya layak kembali ke Bayern.

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Choupo-Moting kembali ke Bayern? Eberl buka peluang transfer musim dingin

Choupo-Moting bergabung dengan Bayern secara gratis dari PSG pada penghujung bursa transfer musim gugur 2020 yang diwarnai pandemi COVID-19. Setidaknya dalam dua musim pertamanya, ia menjadi pelapis Robert Lewandowski yang dapat diandalkan. Namun, pada musim terakhirnya, 2023/24, ia tidak mampu menyamai level performa sebelumnya meski telah menyepakati perpanjangan kontrak. Ia pun dilepas setelah musim itu berakhir. Pada 2025, ia bergabung dengan New York setelah berbulan-bulan tanpa klub.

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Absennya Kane untuk waktu lama, riwayat Choupo-Moting bersama Bayern, serta peluang merekrutnya tanpa biaya memicu spekulasi belakangan ini bahwa ia bisa kembali ke Munich pada pergantian tahun. Bild melaporkan bahwa nama Choupo-Moting memang sedang dibahas secara internal.

"Bayern yang harus memutuskannya. Kami tidak perlu merekomendasikan dia. Mereka bahkan mengenalnya lebih baik daripada kami. Dia berada di ruang ganti setiap hari selama bertahun-tahun. Mereka tahu persis orang dan pemain seperti apa yang akan mereka dapatkan. Karena itu, saya pikir Bayern akan mengambil keputusan yang tepat dan menemukan penyerang yang tepat pada Januari," kata Wittmann menanggapi ramainya rumor tersebut.

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Direktur olahraga Max Eberl baru-baru ini sedikit membuka peluang transfer musim dingin untuk mendatangkan pengganti Kane. Namun, ia menekankan bahwa langkah tersebut harus dipertimbangkan matang-matang mengingat pemain seperti Serge Gnabry berpotensi kembali. Setelah itu, Jamal Musiala juga kembali mengalami cedera pada paha kanannya yang sebelumnya sudah bermasalah dan mungkin akan absen lagi selama lebih dari enam pekan.

"Sebelum menghadapi Lille, saya mengatakan bahwa kami akan melihat bagaimana situasinya ketika para pemain yang cedera kembali," kata Eberl seusai hasil imbang 0-0 Bayern di Hamburg ketika membahas kemungkinan transfer musim dingin. "Sebenarnya kami tidak merasa perlu melakukan sesuatu. Sekarang kejadian yang menimpa Jamal sungguh disayangkan, jadi situasinya berubah. Tentu saja kami akan mencermati apa yang perlu dilakukan, atau apakah kami perlu melakukan sesuatu."

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Ia menegaskan bahwa itu bukan janji akan melakukan transfer, "tetapi saya juga tidak pernah sepenuhnya menutup kemungkinan itu".