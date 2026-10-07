Bek kiri Real Madrid itu membuat Ivan Perisic dari Kroasia menerima kartu kuning kedua pada menit ke-79, sehingga pemain menyerang tersebut harus meninggalkan lapangan saat skor 1-1. Dalam keunggulan jumlah pemain, Spanyol kemudian mencetak gol kemenangan pada menit ke-88 lewat Mikel Merino.

Cucurella memotong jalur lari Perisic pada momen krusial, lalu terjatuh ke tanah setelah terjadi sentuhan ringan dari pemain Kroasia itu, yang melakukan segala cara untuk menghindar, dan dengan tegas meminta kartu kuning untuk lawannya. Kartu itu pun akhirnya dikeluarkan oleh wasit asal Belgia, Erik Lambrechts, dan pemeriksaan VAR juga tidak mengubah keputusan tersebut.

"Kalau melihat tayang ulangnya dan apa yang dilakukan Cucurella: dia masuk di antara situasi itu. Itu cerdik," aku pelatih Kroasia Slaven Bilic kepada Nova TV. Dalam konferensi pers setelahnya, ia kembali ditanya soal momen yang diduga menjadi penentu pertandingan itu dan berkata: "Siapa yang tidak marah kepada Cucurella kalau dia bukan bagian dari timnya? Dia pemain hebat, saya mengaguminya. Dia membela timnya dengan segala yang dia punya, tapi tentu saja dia juga memancing provokasi."

Boris Becker juga geram terhadap Marc Cucurella

Insiden itu bahkan memancing reaksi legenda tenis Jerman Boris Becker, yang berkomentar di X: "Cucurella kembali memicu kegaduhan. Itu memang pelanggaran ringan dari Perisic, tetapi sama sekali bukan kartu merah. Cucurella selalu memancing situasi seperti ini." Sang pemain Spanyol sendiri merasa tidak bersalah dan tidak berniat apa pun: "Menurut saya itu jelas: ada kontak. Tidak ada yang perlu dipermasalahkan," katanya kepada para jurnalis setelah peluit akhir.

Namun, aksinya itu membuat dia menuai amarah fans Kroasia, yang kemudian terus-menerus menyorakinya. Di Jerman pun Cucurella menjadi sasaran penonton stadion, yang menyalahkannya atas handball di perempat-final Euro 2024 yang tidak diberi peluit. Sejak saat itu, Cucurella menjadi sosok yang dicemooh setiap kali bermain di Jerman.