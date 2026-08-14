Ini bukan lagi sekadar ketertarikan. Ini adalah perlombaan melawan waktu. Di kantor Barcelona, keputusan telah diambil: Julian Alvarez sekarang atau tidak sama sekali. Karena itu, Blaugrana bersiap menetapkan tenggat waktu untuk menuntaskan transfer paling rumit musim panas ini, sekaligus mengakhiri situasi penantian serta tarik-menarik dengan Atletico Madrid.

Barcelona bekerja dalam diam, menurut "Sport", dengan mengabaikan semua rumor yang mengaitkannya dengan alternatif lain di posisi penyerang. Meski manajemen olahraga meletakkan opsi-opsi lain di atas meja sebagai langkah antisipasi, rencananya tidak berubah.

Surat kabar Spanyol itu menjelaskan bahwa Julian Alvarez adalah target pertama dan terakhir bagi Barca. Keteguhan pada pemain ini datang sepenuhnya dari pelatih Hansi Flick dan direktur olahraga Deco, meski keduanya menyadari sempitnya waktu dan meningkatnya ketegangan internal seputar berkas ini.

Menurut sumber-sumber dekat, akhir pekan depan akan menjadi penentu. Barcelona akan menggelar pertemuan final dengan para agen penyerang Argentina itu untuk mengevaluasi situasi dan mengambil keputusan akhir, apakah melangkah maju dengan seluruh kekuatan atau menutup berkas dan beralih ke rencana alternatif.

Keretakan di Metropolitano

Di sisi lain, Julian dan Barcelona masih benar-benar yakin bahwa transfer ini bisa terwujud, dan bahwa ada langkah-langkah yang belum diambil. Absennya sang pemain dari skuad Atletico Madrid dalam laga uji coba melawan Olympique Marseille bukanlah pesan pembangkangan, melainkan murni karena alasan fisik, sebab tidak satu pun pemain internasional yang kembali berlatih pada hari Senin ikut bermain karena kesiapan mereka belum penuh.

Namun ujian sesungguhnya akan datang pada 19 Agustus, jadwal pertandingan Atletico melawan Malaga di kandang sendiri. Saat itu, Diego Simeone akan ingin memulihkan seluruh senjata utamanya, dan di sinilah sikap Julian akan menjadi jelas secara terbuka.

Pemain Argentina itu tegas dan lugas dalam pembicaraan langsungnya dengan Simeone pada Rabu lalu: ia tidak ingin bertahan dengan kostum Rojiblancos.

Meski pelatih asal Argentina itu bisa saja memaklumi dan tetap memasukkannya ke dalam skuad, Alvarez menegaskan bahwa saat ini ia tidak memiliki kekuatan mental untuk mengenakan kostum Atletico. Ia berpegang teguh pada mimpi hidupnya: bermain untuk Barcelona, dan menyadari bahwa peluang ini mungkin tidak akan terulang lagi.

Janji yang diingkari dan titik balik

Pada hari-hari menjelang pertemuan Malaga, Julian akan terus menekan manajemen Atletico, dengan harapan akhirnya bisa duduk bersama CEO Miguel Angel Gil Marin untuk didengarkan.

Versi cerita sang pemain jelas dan lugas: Gil Marin secara pribadi menjanjikan kepadanya untuk mengizinkannya pergi musim panas ini apabila datang tawaran yang cocok bagi semua pihak, tetapi kini ia mengingkari janjinya. Julian dan agennya menuntut penjelasan, dengan menegaskan bahwa mereka mulai bergerak serius menuju Barcelona berdasarkan janji tersebut.

Kapan Barcelona melepas Alvarez?

Menurut surat kabar "Sport", Barcelona menunjukkan rasa hormat dan dukungan penuh kepada sang pemain sejauh ini, yang berangkat dari keyakinan mutlak bahwa ia adalah kepingan sempurna untuk memperkuat lini serang tim.

Surat kabar itu menyoroti bahwa kesabaran ada batasnya, sebab klub Catalan tidak ingin memasuki pekan terakhir bursa transfer tanpa seorang penyerang, periode di mana Atletico bisa terbebas dari segala kewajiban dan menutup pintu untuk selamanya.

Karena itu, manajemen olahraga Barcelona meminta informasi tentang alternatif lain yang bisa diselesaikan dengan cepat, dan tidak ada langkah yang akan diambil tanpa persetujuan Flick.

Ada nama-nama menarik yang siap bergerak di detik-detik terakhir, tetapi skenario ini belum diaktifkan, sebab pesan dari Barcelona sudah jelas: prioritas mutlak untuk Julian Alvarez. Untuk satu pekan lagi saja.