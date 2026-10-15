Sebuah laporan media mengungkap, pada Kamis ini, mengenai nasib banding yang akan diajukan Real Madrid atas sanksi larangan bermain bagi bintang Brasil mereka, Vinicius Junior.

Real Madrid menerima pukulan keras menjelang laga yang dinanti-nanti melawan Barcelona, setelah komite kompetisi mengumumkan larangan bermain selama 4 pertandingan bagi Vinicius Junior, menyusul kartu merah yang diterimanya dalam laga melawan Villarreal. Dengan demikian, ia akan absen pada laga El Clasico yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Oktober ini di Stadion "Spotify Camp Nou".

Sanksi tersebut datang setelah ia diusir keluar lapangan saat menghadapi Villarreal karena menjambak rambut bek Salisu, sesuai dengan apa yang tercantum dalam laporan wasit pertandingan.

Berdasarkan keputusan itu, Vinicius akan absen pada laga Real Madrid melawan Sevilla, Racing, dan Valencia, selain pertandingan terpenting melawan Barcelona. Klub Ibu Kota berniat mengajukan banding atas keputusan tersebut, dengan harapan dapat mengurangi jumlah pertandingan larangan bermain.

Di sisi lain, surat kabar "Mundo Deportivo" membahas berkas banding tersebut secara mendalam dengan menjelaskan seluruh detail terkait persoalan ini.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa Vinicius dikenai larangan dua pertandingan atas apa yang dinilai komite sebagai tindakan kekerasan, yaitu memegang Salisu, ditambah dua pertandingan karena protesnya setelah itu kepada wasit Isidro Diaz de Mera.

Nasib pengajuan ke komite banding

Laporan itu menegaskan bahwa sulit untuk mengajukan banding atas sanksi ini di hadapan komite banding Federasi Sepak Bola Spanyol, dan itu karena dalam kondisi terbaik, sanksi hanya mungkin dikurangi menjadi tiga pertandingan. Inti persoalannya terletak pada keputusan badan disiplin, di mana diterapkan Pasal 130 yang berkaitan dengan kekerasan. Poin pertama pasal itu menyatakan: "Setiap tindakan kekerasan yang dilakukan selama pertandingan atau sebagai akibat langsung dari suatu gerakan di dalamnya, dengan syarat tindakan tersebut menimbulkan bahaya namun tidak mengakibatkan kerugian atau cedera, dikenai sanksi larangan bermain satu hingga tiga pertandingan atau selama maksimal satu bulan". Akan tetapi poin kedua, yang bersifat mendasar dalam menentukan sanksi, menambahkan: "Jika perbuatan yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya terjadi di luar permainan, tanpa adanya kemungkinan untuk memperebutkan bola atau ketika permainan terhenti, maka dikenai sanksi larangan bermain dua hingga tiga pertandingan".

Dalam kasus ini, akan ada ruang untuk manuver, karena dapat diklaim bahwa aksi memegang itu terjadi saat permainan sedang berjalan, seperti yang terus ditegaskan Real Madrid, sehingga sanksi hanya terbatas pada satu pertandingan saja.

Namun tidak ada ruang kelonggaran untuknya pada dua pertandingan lainnya karena reaksinya setelah itu, yang dijelaskan oleh wasit: "Setelah diusir keluar lapangan, dan ketika masih berada di dalam lapangan, ia terus memprotes keputusan saya dengan suara keras, mendekati area tempat saya berada dengan cara agresif, dan rekan-rekannya harus menahannya, tanpa ia mengucapkan ungkapan apa pun yang jelas".

Penyebabnya adalah penerapan Pasal 127 dari kode disiplin yang berkaitan dengan protes, yang menyatakan bahwa batas minimum larangan bermain adalah dua pertandingan. Karena itu, sanksi tidak bisa diperingan lebih dari itu.

Pasal tersebut berbunyi: "Dikenai sanksi larangan bermain dua hingga tiga pertandingan atau selama maksimal satu bulan, siapa pun yang melakukan protes kepada wasit utama, asisten wasit, atau wasit keempat, dengan syarat hal itu tidak merupakan pelanggaran yang lebih berat".

Batas waktu terakhir bagi Real Madrid

Real Madrid menghadapi batas waktu terakhir jika mereka ingin mendapatkan keputusan sebelum laga hari Minggu melawan Sevilla di Stadion Santiago Bernabeu, di mana klub harus menyampaikan permohonannya hingga pukul tiga sore hari Kamis ini, dan keputusan diperkirakan akan diterima paling lambat pada tengah hari Jumat besok.

Jika Real Madrid mengajukan banding antara pukul dua siang dan tujuh malam hari Kamis ini, maka keputusan harus diumumkan paling lambat pukul dua siang hari Jumat besok.

Namun jika Real Madrid mengajukan banding setelah pukul delapan malam di hari yang sama, maka keputusan baru akan diketahui pada pekan berikutnya, yang berarti pemain Brasil itu akan absen pada laga Minggu mendatang.

Peluang penyelamat bagi Vinicius

Lembaga berikutnya yang bisa menjadi tempat pengajuan keberatan adalah Pengadilan Administratif Olahraga, yang berada di bawah Dewan Olahraga Nasional.

Pada musim lalu, pengadilan ini menetapkan batas waktu tersendiri untuk keberatan yang bersifat mendesak. Jika keberatan diajukan sebelum pukul 12.00 siang hari Jumat sebelum pertandingan, pengadilan wajib mengeluarkan putusan terkait tindakan pencegahan.

Namun setelah melewati waktu tersebut, tidak akan ada keputusan yang dikeluarkan untuk pekan itu, dan keberatan ini hanya bisa diajukan Real Madrid jika mereka sudah memiliki keputusan yang dikeluarkan komite banding.

Hampir mustahil bagi Real Madrid untuk menemukan solusi di Pengadilan Administratif Olahraga, jika mereka meminta penangguhan sanksi secara preventif. Hal itu karena keputusan yang dipakai hingga saat ini adalah tidak memberikan tindakan pencegahan pada kasus-kasus serupa, berangkat dari keyakinan mereka bahwa keberadaan daftar yang mencakup 25 pemain dalam skuad tim membuat penangguhan sanksi menjadi hal yang tidak mendasar atau tidak menentukan.