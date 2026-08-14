Batas waktu yang ditetapkan Chelsea kepada klub-klub yang berminat mendatangkan pemain Argentina mereka, Enzo Fernandez, dengan mahar 120 juta pound sterling telah berakhir tanpa adanya tawaran resmi tertulis dari Manchester City maupun klub lain, sehingga peluang kepergian gelandang tersebut dari Chelsea pada musim panas ini semakin menipis.

Jurnalis Inggris, Ben Jacobs, menyebutkan pada Jumat malam ini bahwa persyaratan tersebut telah disampaikan secara lisan kepada perwakilan Fernandez pada Mei lalu untuk disodorkan kepada klub-klub yang ingin merekrutnya.

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Manchester City menjadi peminat paling menonjol untuk mendatangkan Fernandez, terlebih dengan keinginan pelatihnya, Enzo Maresca, untuk kembali bekerja sama dengan pemain Argentina itu, yang sebelumnya pernah dilatihnya selama periodenya bersama Chelsea.

Secara teoretis masih memungkinkan bagi City untuk bergerak dengan sebuah tawaran setelah batas waktu berakhir, namun Chelsea kini memperkirakan Fernandez akan tetap bertahan bersama mereka pada musim 2026-2027, menurut Ben Jacobs.

Pemain tersebut memiliki kontrak dengan klub London itu hingga tahun 2031. Chelsea telah mendatangkannya dari klub Portugal, Benfica, pada Januari 2023 dengan nilai transfer mencapai sekitar 106,8 juta pound sterling.