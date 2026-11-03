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Klub divisi kedua Spanyol, CD Tenerife, mengonfirmasi kabar duka meninggalnya penyerang berusia 30 tahun, Jesus de Miguel, setelah mengalami benturan di lapangan dalam pertandingan melawan FC Andorra pada Senin. Ia meninggal dunia di rumah sakit pada Selasa pagi setelah mengalami henti jantung pada menit-menit akhir pertandingan yang kemudian dihentikan itu.

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Benturan mengerikan membuat pertandingan tak dilanjutkan

Miguel tengah memperebutkan bola liar di lini tengah pada menit-menit akhir pertandingan di Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez ketika ia terkena benturan keras di dada dari kiper tim tamu, Jesus Owono. Petugas medis segera masuk ke lapangan untuk melakukan intubasi terhadap penyerang itu sebelum membawanya keluar dengan tandu dan memberikan resusitasi jantung paru dalam perjalanan ke rumah sakit setelah ia mengalami henti jantung selama hampir 20 menit. Dengan skor imbang 2-2, pertandingan dihentikan dan tidak dilanjutkan pada menit ke-108.

Klub Kepulauan Canary keluarkan pernyataan

Setelah ia dibawa dengan ambulans ke Hospital Universitario Nuestra Senora de Candelaria di Santa Cruz, klub awalnya menyatakan bahwa kondisinya "stabil, meski kondisinya serius" di unit perawatan intensif.

Namun, klub asal Kepulauan Canary itu kemudian mengunggah kabar terbaru pada malam hari di X, yang mengonfirmasi bahwa "kondisi medis Jesus de Miguel memburuk secara neurologis" saat ia berada dalam pemantauan.

Mengonfirmasi kematian penyerang itu pada Selasa pagi waktu Kepulauan Canary, Tenerife menulis dalam pernyataan di X: "Dilanda duka mendalam, dengan tenggorokan tercekat dan masih tak percaya ini benar-benar terjadi, CD Tenerife dengan sangat menyesal mengumumkan kepergian tragis Jesus de Miguel Alameda pada Selasa, 3 November 2026, pukul 08.00."

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Keluarga yang berduka meminta privasi sepenuhnya

Setelah memulai karier seniornya bersama Leganes B pada 2015, penyerang itu membela delapan klub Spanyol lainnya sebelum bergabung dengan Tenerife tahun lalu. Dalam lanjutan pernyataannya di X, klub turut menyampaikan belasungkawa kepada orang-orang terdekat sang pemain: "Tak ada kata-kata yang mampu menghibur; sama sekali tak ada yang dapat meringankan duka mendalam ini. Kami mendampingi keluarganya yang terpukul, orang-orang yang dicintainya, dan seluruh komunitas tinerfenista yang hari ini berduka atas kehilangan yang begitu kejam ini.

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"Keluarga Jesus de Miguel ingin berterima kasih kepada semua pihak atas setiap pesan dukungan yang diterima, seraya dengan tulus meminta agar privasi mereka dihormati sepenuhnya pada saat-saat yang mengerikan ini.

"Beristirahatlah dalam damai."

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Sepakbola Spanyol berduka

Kabar kematian pemain berusia 30 tahun itu membuat seluruh komunitas sepakbola Spanyol berduka, sementara ucapan penghormatan terus berdatangan dari berbagai penjuru negeri. Para pemain, staf pelatih, dan suporter Tenerife kini menghadapi masa berkabung yang sangat berat setelah kehilangan rekan setim mereka. Para pejabat liga diperkirakan akan berkoordinasi erat dengan klub Kepulauan Canary itu mengenai pertandingan mendatang dan acara penghormatan resmi dalam beberapa hari ke depan.