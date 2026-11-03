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Adhe Makayasa
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Tenerife mengonfirmasi kabar duka meninggalnya penyerang berusia 30 tahun Jesus de Miguel, sehari setelah mengalami benturan pada dada saat bertabrakan dengan kiper Andorra

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Klub divisi kedua Spanyol, CD Tenerife, mengonfirmasi kabar duka meninggalnya penyerang berusia 30 tahun, Jesus de Miguel, setelah mengalami benturan di lapangan dalam pertandingan melawan FC Andorra pada Senin. Ia meninggal dunia di rumah sakit pada Selasa pagi setelah mengalami henti jantung pada menit-menit akhir pertandingan yang kemudian dihentikan itu.

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Benturan mengerikan membuat pertandingan tak dilanjutkan

Miguel tengah memperebutkan bola liar di lini tengah pada menit-menit akhir pertandingan di Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez ketika ia terkena benturan keras di dada dari kiper tim tamu, Jesus Owono. Petugas medis segera masuk ke lapangan untuk melakukan intubasi terhadap penyerang itu sebelum membawanya keluar dengan tandu dan memberikan resusitasi jantung paru dalam perjalanan ke rumah sakit setelah ia mengalami henti jantung selama hampir 20 menit. Dengan skor imbang 2-2, pertandingan dihentikan dan tidak dilanjutkan pada menit ke-108.

Klub Kepulauan Canary keluarkan pernyataan

Setelah ia dibawa dengan ambulans ke Hospital Universitario Nuestra Senora de Candelaria di Santa Cruz, klub awalnya menyatakan bahwa kondisinya "stabil, meski kondisinya serius" di unit perawatan intensif.

Namun, klub asal Kepulauan Canary itu kemudian mengunggah kabar terbaru pada malam hari di X, yang mengonfirmasi bahwa "kondisi medis Jesus de Miguel memburuk secara neurologis" saat ia berada dalam pemantauan.

Mengonfirmasi kematian penyerang itu pada Selasa pagi waktu Kepulauan Canary, Tenerife menulis dalam pernyataan di X: "Dilanda duka mendalam, dengan tenggorokan tercekat dan masih tak percaya ini benar-benar terjadi, CD Tenerife dengan sangat menyesal mengumumkan kepergian tragis Jesus de Miguel Alameda pada Selasa, 3 November 2026, pukul 08.00."

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Keluarga yang berduka meminta privasi sepenuhnya

Setelah memulai karier seniornya bersama Leganes B pada 2015, penyerang itu membela delapan klub Spanyol lainnya sebelum bergabung dengan Tenerife tahun lalu. Dalam lanjutan pernyataannya di X, klub turut menyampaikan belasungkawa kepada orang-orang terdekat sang pemain: "Tak ada kata-kata yang mampu menghibur; sama sekali tak ada yang dapat meringankan duka mendalam ini. Kami mendampingi keluarganya yang terpukul, orang-orang yang dicintainya, dan seluruh komunitas tinerfenista yang hari ini berduka atas kehilangan yang begitu kejam ini.

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"Keluarga Jesus de Miguel ingin berterima kasih kepada semua pihak atas setiap pesan dukungan yang diterima, seraya dengan tulus meminta agar privasi mereka dihormati sepenuhnya pada saat-saat yang mengerikan ini.

"Beristirahatlah dalam damai."

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Sepakbola Spanyol berduka

Kabar kematian pemain berusia 30 tahun itu membuat seluruh komunitas sepakbola Spanyol berduka, sementara ucapan penghormatan terus berdatangan dari berbagai penjuru negeri. Para pemain, staf pelatih, dan suporter Tenerife kini menghadapi masa berkabung yang sangat berat setelah kehilangan rekan setim mereka. Para pejabat liga diperkirakan akan berkoordinasi erat dengan klub Kepulauan Canary itu mengenai pertandingan mendatang dan acara penghormatan resmi dalam beberapa hari ke depan.

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.