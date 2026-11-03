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Klub divisi dua Spanyol CD Tenerife mengonfirmasi kabar duka meninggalnya penyerang berusia 30 tahun Jesus de Miguel setelah mengalami benturan di lapangan dalam pertandingan melawan FC Andorra pada Senin. Ia meninggal dunia di rumah sakit pada Selasa pagi setelah mengalami henti jantung menjelang akhir pertandingan yang kemudian dihentikan sebelum selesai.

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Benturan mengerikan membuat pertandingan dihentikan dan tidak dilanjutkan

Miguel tengah memperebutkan bola lepas di lini tengah pada fase akhir pertandingan di Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez ketika dadanya terkena benturan keras dari kiper tim tamu Jesus Owono. Petugas medis segera memasuki lapangan untuk melakukan intubasi terhadap sang penyerang, lalu membawanya dengan tandu dan melakukan resusitasi jantung paru dalam perjalanan ke rumah sakit setelah ia mengalami henti jantung selama hampir 20 menit. Saat skor imbang 2-2, pertandingan dihentikan pada menit ke-108 dan tidak dilanjutkan.

Klub Kepulauan Canaria keluarkan pernyataan

Setelah ia dibawa dengan ambulans ke Hospital Universitario Nuestra Senora de Candelaria di Santa Cruz, klub awalnya menyatakan bahwa kondisinya "stabil, meski kondisinya serius" di unit perawatan intensif.

Namun, klub asal Kepulauan Canaria itu kemudian menyampaikan kabar terbaru pada malam hari melalui X, mengonfirmasi bahwa "kondisi neurologis Jesus de Miguel memburuk" saat ia masih dalam pemantauan.

Saat mengonfirmasi kematian sang penyerang pada Selasa pagi waktu Kepulauan Canaria, Tenerife menulis dalam pernyataan di X: "Dilanda duka, dengan rasa sesak di tenggorokan dan tak percaya bahwa ini benar-benar terjadi, CD Tenerife dengan sangat menyesal mengumumkan kepergian tragis Jesus de Miguel Alameda pada Selasa, 3 November 2026, pukul 08.00."

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Keluarga yang berduka meminta privasi sepenuhnya

Setelah mengawali karier seniornya bersama Leganes B pada 2015, penyerang itu membela delapan klub Spanyol lainnya sebelum bergabung dengan Tenerife tahun lalu. Dalam lanjutan pernyataan di X, klub menyampaikan belasungkawa kepada orang-orang terdekat sang pemain: "Tidak ada kata-kata yang dapat menghibur; sama sekali tidak ada yang dapat meringankan duka mendalam ini. Kami mendampingi keluarganya yang berduka, orang-orang terkasihnya, dan seluruh komunitas tinerfenista yang hari ini meratapi kehilangan yang begitu kejam.

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"Keluarga Jesus de Miguel ingin berterima kasih kepada semua orang atas setiap pesan dukungan yang mereka terima, seraya dengan tulus meminta agar privasi mereka dihormati sepenuhnya pada saat-saat yang begitu berat ini.

"Beristirahatlah dengan tenang."

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Sepakbola Spanyol berduka

Kabar meninggalnya pemain berusia 30 tahun itu membuat seluruh komunitas sepakbola Spanyol berduka, sementara ucapan penghormatan berdatangan dari berbagai penjuru negeri. Para pemain, staf pelatih, dan pendukung Tenerife kini menghadapi masa duka yang mendalam setelah kehilangan rekan satu tim mereka. Para pejabat liga diperkirakan akan berkoordinasi erat dengan klub Kepulauan Canaria itu mengenai pertandingan mendatang dan acara penghormatan resmi dalam beberapa hari ke depan.