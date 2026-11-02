Sebuah statistik bersejarah mengungkap bahwa Real Madrid memuncaki daftar klub yang paling banyak mendapatkan tendangan penalti sepanjang sejarah Liga Spanyol, mengungguli rival tradisionalnya Barcelona dan tetangganya Atletico Madrid, di tengah polemik berulang seputar keputusan wasit yang mewarnai pertandingan kompetisi tersebut.

Statistik ini mencuat setelah tendangan penalti yang diberikan untuk Real Madrid dalam laga melawan Racing Santander pada Minggu lalu, usai pemain asal Prancis Kylian Mbappe dilanggar di dalam kotak penalti, dalam sebuah keputusan yang memicu perdebatan soal keabsahannya, meski pemberiannya membantu El Real unggul dengan skor 1-0, sebelum akhirnya meraih kemenangan dalam pertandingan itu (3-0).

Menurut surat kabar Catalan "Mundo Deportivo", jumlah tendangan penalti yang didapat Real Madrid sepanjang sejarah Liga Spanyol mencapai 601 tendangan, berbanding 520 tendangan untuk Barcelona, dan 498 tendangan untuk Atletico Madrid, sehingga klub ibu kota itu mempertahankan posisi puncak dengan selisih yang jelas dari pesaing terdekatnya dalam klasifikasi ini.

Pada level statistik abad ini, Real Madrid tetap memuncaki daftar setelah mendapatkan 235 tendangan penalti, unggul atas Barcelona yang berada di posisi kedua dengan koleksi 204 tendangan, sementara Athletic Bilbao menempati peringkat ketiga setelah diberi 171 tendangan penalti

Angka-angka ini muncul di tengah berulangnya kritik Real Madrid terhadap keputusan-keputusan wasit di Liga Spanyol, di mana klub ini pada berbagai kesempatan menyuarakan kekhawatirannya terkait sejumlah kasus yang dinilai telah memengaruhi hasil-hasil pertandingannya.