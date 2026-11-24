Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Cristiano Ronaldo kembali mencetak gol. Superstar Portugal itu mencetak gol ke-987 sepanjang kariernya saat menghadapi Al-Sadd di Liga Champions Asia. Gol tersebut lahir dari tendangan penalti yang keras.

Ronaldo mendapat kesempatan mengeksekusi penalti dan melepaskan tendangan keras yang tak mampu dihentikan kiper Al-Sadd, Meshaal Barsham.

Penyerang yang kini berusia 41 tahun itu sempat gagal mengeksekusi penalti beberapa hari lalu dalam laga liga melawan Al-Ahli yang berakhir dengan kekalahan. Kegagalan itu tidak mengurangi kepercayaan dirinya. Penalti yang berhasil ia eksekusi pada Selasa malam menjadi golnya yang ke-140 bersama Al-Nassr. Dengan demikian, ia semakin dekat dengan angka 1.000 gol sepanjang kariernya.

Namun, Al-Nassr tidak bisa lama menikmati keunggulan. Mohammed Waad menyamakan kedudukan untuk Al-Sadd pada menit ke-22. Kedua tim memasuki jeda dengan skor 1-1. Al-Nassr memulai babak kedua dengan keunggulan jumlah pemain setelah Waad diusir dengan kartu merah sesaat sebelum jeda.

Iklan Iklan

Ronaldo telah mencetak sebelas gol musim ini. Sembilan di antaranya tercipta di Saudi Pro League, sementara golnya ke gawang Al-Sadd sebelum jeda merupakan gol keduanya di Liga Champions Asia.

Topik Terkait

Tijjani Reijnders juga bersinar

Tijjani Reijnders juga tampil mengesankan di Liga Champions Asia. Gelandang itu menjadi pemain paling menonjol bagi Al-Qadsiah dengan dua gol dan satu assist.

Pemain asal Belanda itu memberikan assist untuk gol kedua Julián Quiñones. Selepas jeda, Reijnders sendiri menambah keunggulan.

Iklan

Gol pertamanya sangat mengesankan. Ia melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti, lalu tak lama kemudian mencetak gol keduanya.

Al-Qadsiah akhirnya menang telak 1-5 atas Shabab Al-Ahli. Berkat kemenangan itu, tim Reijnders menempati posisi kedua di fase liga. Untuk sementara, hanya Al-Ain yang mengumpulkan lebih banyak poin.