Al-Ahli berhasil menjuarai Liga Champions AFC, versi Asia dari Liga Champions UEFA, pada hari Sabtu. Tim asal Arab Saudi ini mencetak gol penentu kemenangan pada babak perpanjangan waktu, padahal mereka telah bermain dengan sepuluh pemain sejak lama. Skor akhir 1-0.

Pada menit ke-68, keributan pun pecah saat skor masih 0-0. Tete Yengi dan Zakaria Al Hawsawi terlibat pertengkaran, yang kemudian membuat Al Hawsawi kehilangan kendali.

Kedua pemain saling berhadapan, lalu Al Hawsawi—yang lebih pendek beberapa sentimeter dari Yengi—melayangkan tendangan kepala keras ke arah pemain Australia itu. Pemain Machida langsung memegang wajahnya dan terjatuh ke tanah.

Wasit tidak ragu sedikit pun dan langsung memberikan kartu merah langsung kepada bek kiri tersebut. Al Hawsawi masih mencoba protes, namun sia-sia. Timnya harus bertahan selama 20 menit terakhir dengan kekurangan satu pemain. Para pendukung juara bertahan itu kebingungan dan menyadari bahwa tim mereka menghadapi tugas yang sulit.

Yengi, yang melihat perilakunya yang provokatif dibalas, tetap terbaring di lapangan cukup lama, sementara para pendukung Al-Ahli melemparinya dengan gelas dan benda-benda lain. Para pemain dari kedua tim harus menenangkan para pendukung, sementara Yengi mendapat perawatan. Gelandang tersebut mengalami pendarahan yang cukup parah, tetapi dapat melanjutkan permainan setelah beberapa menit.

Akhirnya, kartu merah tersebut tidak berdampak fatal bagi klub asal Arab Saudi. Pada babak perpanjangan waktu, Firas Al Buraikan berhasil mencetak gol penentu kemenangan setelah momen kritis di area penalti.

Dengan kemenangan ini, Al-Ahli mempertahankan gelar juara. Pada musim 2024/25, klub ini juga memenangkan turnamen setelah mengalahkan Kawasaki Frontale dari Jepang dengan skor 2-0.