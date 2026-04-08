Tendangan dan provokasi... Terungkapnya rencana Simeone untuk menghentikan Lamine Yamal

Laporan media Spanyol mengungkap rencana Diego Simeone, pelatih kepala Atlético Madrid, untuk menghentikan Lamine Yamal dalam laga yang dinanti-nantikan melawan Barcelona di Liga Champions.

Barcelona akan menjamu Atletico pada Rabu malam ini dalam leg pertama perempat final turnamen tersebut, sementara leg kedua akan digelar di stadion "El Rojiblancos" pekan depan.

Menurut laporan surat kabar "Sport" dari Catalunya, Simeone menekankan kepada para pemainnya pentingnya memberikan tekanan dini kepada Yamal, tidak hanya dari segi teknis, tetapi juga dengan mencoba memprovokasi dan memberikan tendangan serta pukulan kepadanya, serta menempatkan dia di bawah tekanan fisik dan psikologis sejak menit-menit awal.

Strategi ini, menurut surat kabar tersebut, bertujuan untuk memaksa pemain sayap muda itu melakukan kesalahan yang bisa membuatnya mendapat kartu kuning, terutama karena ia hanya berjarak satu kartu kuning lagi dari absen pada leg kedua yang dijadwalkan pada 14 April mendatang.

Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa pertandingan ini kemungkinan akan berlangsung dalam suasana yang tegang sejak awal, mengingat upaya Atletico tidak hanya untuk menghentikan ancaman Yamal di lapangan, tetapi juga untuk merampas salah satu senjata utama Barcelona dalam pertandingan penentuan ini.

Perlu diingat bahwa Yamal, yang berusia 18 tahun, sedang menjalani musim yang menonjol bersama Barcelona, di mana ia telah tampil dalam 41 pertandingan di berbagai kompetisi, mencetak 21 gol dan menciptakan 16 assist.

