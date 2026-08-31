Younes Taha secara mengejutkan tetap menjadi pemain FC Twente. Penyerang yang juga bisa bermain sebagai gelandang berusia 23 tahun itu telah memperbarui kontraknya dan memperpanjang masa baktinya hingga pertengahan 2029, dengan opsi untuk satu musim tambahan. Dengan demikian, berakhir sudah secara mencolok sebuah musim panas ketika Taha tampak jelas sedang menuju pintu keluar.

FC Utrecht termasuk salah satu klub yang dikaitkan dengan Taha, dan dari Bundesliga Jerman juga ada minat konkret. Namun, direktur teknik Erik ten Hag berhasil meyakinkan pemain kidal itu beserta manajemennya untuk bertahan lebih lama di De Grolsch Veste. FC Twente secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak tersebut pada Senin siang.

Perubahan arah ini terbilang mencolok, karena masa depan Taha dalam waktu lama sempat tidak pasti. Setelah masa peminjamannya yang sukses di FC Groningen, musim ini ia kembali tampak hanya memiliki sedikit prospek untuk mendapat waktu bermain di posisi favoritnya. Twente bahkan sempat menarik kembali tawaran kontrak sebelumnya. Namun, dalam waktu singkat situasinya berubah total.

Dalam laga tandang Eropa melawan Qarabag, Taha mendapat kesempatannya sebagai gelandang serang dan ia memanfaatkannya sebaik mungkin. Ia memberikan pre-assist untuk gol 1-2 Max Bruns dan kemudian mencetak sendiri gol 1-4 pada babak perpanjangan waktu. Beberapa hari kemudian, ia kembali mencetak gol sebagai pemain nomor sepuluh saat melawan Cambuur.

Setelah duel itu, terungkap bahwa sebuah klub Bundesliga telah mengambil langkah konkret, tetapi Ten Hag tidak ingin membiarkan Taha pergi begitu saja. Direktur teknik itu kembali berbicara dengan sang pemain dan manajemennya, setelah itu kedua pihak mencapai kesepakatan dalam ikatan jangka panjang.

“Saya sangat menikmati waktu saya di FC Twente. Masa peminjaman, musim lalu di FC Groningen, sangat membantu saya. Saya memainkan banyak pertandingan,” kata Taha melalui kanal klub. “Itu membuat Anda menjadi lebih baik. Saya menjadi pemain yang lebih dewasa di sana, baik di dalam maupun di luar lapangan.”

Taha menatap ke depan dengan penuh keyakinan. “Sekarang saya ingin mengambil langkah berikutnya lagi. Itu bisa dilakukan dengan kontrak baru ini. Saya sangat menantikan musim-musim mendatang di De Grolsch Veste bersama publik yang luar biasa ini.” Musim lalu, bersama FC Groningen ia mencatatkan enam gol dan sepuluh assist dalam 33 pertandingan.

Ten Hag juga senang dengan hasil ini. “Dalam periode terakhir saya banyak berhubungan dengan Younes dan manajemennya. Kami selalu punya niat untuk memperpanjang kontrak Younes, karena kami merasa ia belum selesai di sini. Kami tahu potensi yang dimiliki Younes; itu kembali ditegaskan dalam pertandingan-pertandingan terakhir. Senang kontrak baru itu sekarang sudah ada. Kami yakin Younes bisa terus berkembang di tempat ini dan bahwa ia akan membantu kami mewujudkan ambisi kami.”

Di kalangan suporter FC Twente, perpanjangan kontrak yang mengejutkan ini disambut dengan antusias. Di Twente Insite berbagai suporter menyebutnya sebagai “kabar fantastis” dan menyampaikan apresiasi mereka kepada Taha maupun Ten Hag, sementara beberapa fan lainnya mengaku sudah tidak lagi menyangka sang gelandang akan bertahan.