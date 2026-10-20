Pelatih asal Belanda, Erik ten Hag, mantan juru taktik Manchester United, membuka kembali berkas perselisihannya dengan legenda Portugal, Cristiano Ronaldo, dengan mengungkap detail baru tentang penyebab ketegangan hubungan di antara keduanya. Ia menuduh mantan bintang timnya itu tidak mematuhi tuntutan fisik dan teknis yang ia terapkan kepada para pemainnya, kendati ia mengakui posisi Ronaldo di antara bintang-bintang sepak bola terhebat sepanjang sejarah.

Ten Hag menukangi Manchester United pada musim panas 2022, dan berhasil menjuarai Piala Liga Inggris pada musim pertamanya, lalu Piala FA pada tahun 2024, sebelum dipecat pada Oktober di tahun yang sama.

Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar "The Athletic", Ten Hag mengenang kembali di balik layar krisisnya dengan Ronaldo, dengan menegaskan bahwa kepergian sang pemain bukanlah keputusan yang mudah, namun ia memandang bahwa kepentingan tim dan kedisiplinan kolektif menuntutnya untuk mengambil keputusan yang tidak terpengaruh oleh nama pemain atau sejarahnya.

Pelatih asal Belanda itu berkata: "Ia mengecewakan tim, dan ia juga mengecewakan saya; karena kami merencanakan musim ini dengan keberadaannya."

Ia menambahkan: "Saya terbang ke Portugal untuk berbicara dengannya mengenai target-target yang ingin saya capai sebelum mengemban tanggung jawab melatih Manchester United."

Ia menjelaskan: "Ia salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepak bola, dan saya sangat menghormatinya, namun sebagai seorang juru taktik, saya harus mengambil keputusan yang rasional dan mengandalkan para pemain yang saya nilai paling cocok untuk tim."

Krisis Ronaldo dalam latihan

Kritik Ten Hag tidak berhenti pada batas perselisihan pribadi, karena ia mengungkap bahwa aspek fisik merupakan salah satu penyebab paling menonjol dari krisisnya dengan bintang Portugal itu, sembari menunjukkan bahwa ia menghadapinya terkait apa yang ia anggap sebagai kelalaian dalam latihan dan tidak mencapai level yang dibutuhkan.

Pelatih asal Belanda itu mengenang kembali latihan berat yang ia terapkan kepada para pemainnya usai kekalahan dari Brentford dengan skor 4-0 pada Agustus 2022, dengan menjelaskan bahwa Ronaldo hanya menyelesaikan dua putaran dari total 3 putaran yang ditetapkan.

Ia juga berbicara tentang diskusi yang berlangsung di antara keduanya mengenai pergerakan penyerang di dalam lapangan, dengan berkata: "Saya berkata kepadanya berkali-kali: Ronny, semua orang ingin membantumu untuk mencapai posisi yang tepat, tetapi jika kamu tidak bisa mencapai kotak penalti, maka kamu tidak akan bisa mencetak gol."

Ten Hag melanjutkan, menurut penuturannya: "Ia tidak berlari, baik saat bola berada di penguasaan kami maupun saat kami kehilangannya, dan penyebabnya adalah ia tidak mempersiapkan dirinya dengan semestinya."

Mantan pelatih itu menegaskan bahwa ia tidak menuntut Ronaldo untuk menekan lawan sampai kelelahan, tetapi ia menantikan darinya untuk mencapai kesiapan fisik yang memungkinkannya menjalankan peran-peran yang dibutuhkan, dengan menganggap bahwa status bintang tidak membebaskan pemain mana pun dari mematuhi tuntutan tim."

Bekerja demi tim

Ten Hag menyinggung dampak perilaku para pemain di dalam kelompok, sembari menunjukkan bahwa sebagian bintang bisa saja mendorong rekan-rekan mereka untuk menghemat tenaga selama latihan, yang ia anggap tidak tepat jika para pemain belum mencapai level fisik yang dibutuhkan.

Ia berkata: "Setiap tim besar harus merangkul pemain besarnya, tetapi pemain besar juga harus bekerja demi tim."

Ia menambahkan bahwa menghemat tenaga bisa saja dimaklumi ketika pemain mencapai puncak kebugaran fisiknya, namun prioritas pada awalnya harus ditujukan pada kerja keras dan latihan hingga mencapai level yang dibutuhkan.

Ten Hag menilai bahwa persoalannya tidak hanya terkait dengan Ronaldo seorang, melainkan meluas, menurut penilaiannya, hingga mentalitas sebagian pemain yang tidak menjadikan sepak bola sebagai prioritas tertinggi bagi mereka, yang mempersulit tugasnya dalam menerapkan standar yang ia inginkan di dalam Manchester United.