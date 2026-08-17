Lazio menelan aib besar pada Minggu di Coppa Italia. Bermain di kandang sendiri, tim asal Roma itu takluk 0-2 dari Mantova, yang berkompetisi di Serie B. Media Italia pun seusai laga melontarkan kritik keras kepada antara lain pemain inti Danilho Doekhi dan Kenneth Taylor.

Dengan demikian, langkah Lazio sudah terhenti di putaran pertama ajang Piala Italia. Seperempat jam sebelum waktu normal berakhir, Francesco Ruocco membawa skor menjadi 0-1. Jauh di masa injury time, Ismael Cajazzo juga membuat kedudukan menjadi 0-2.

Corriere dello Sport memberi Doekhi nilai 4,5 untuk penampilannya. “Pada gol itu dia kehilangan Ruocco dari pengawasannya. Dia juga terus-menerus berada dalam masalah ketika mendapat tekanan dalam permainan terbuka,” bunyi penilaiannya.

Kepada Taylor, surat kabar olahraga itu memberi nilai 5. “Dia belum berada dalam kondisi terbaiknya dan terkadang tampak kehilangan orientasi di lini tengah. Pada masa injury time dia gagal di depan gawang, sesuatu yang tidak cocok dengan dirinya.”

Harian Italia Leggo juga melihat bahwa Doekhi, antara lain, kesulitan menghadapi Ruocco. “Dia masih terlihat berkarat. Dalam permainan terbuka dia kesulitan memercayai pengalamannya dan dia dengan naif kehilangan Ruocco dari pengawasannya,” tulis surat kabar itu.

Tentang Taylor, Leggo menulis: “Dia nyaris tidak dilibatkan dalam permainan Biancoceleste dan mencoba berkeliaran di seluruh lini tengah, tetapi tanpa banyak keberhasilan.”

Terakhir, Il Messaggero juga memberi Doekhi nilai 4,5. “Bek itu tidak merasa nyaman di tim ini. Dia sempat mencoba menunjukkan diri di kotak penalti lawan, tetapi itu sama sekali bukan tugasnya.”

Taylor mendapat nilai 5 dari media yang sama. “Dia terlihat bermain seolah dipaksa, dia tampaknya tidak memiliki motivasi yang nyata. Dia adalah salah satu pemain terbaik tim ini, tetapi secara fisik dia tidak berada dalam kondisi terbaik. Dan itu juga terlihat. Pada masa injury time Lazio seharusnya bisa mencetak gol, tetapi Taylor kehilangan visi permainan.”