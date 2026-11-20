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Eredivisie - Pekan 13 22 Nov 2026 - 08.30 Sparta Stadion Het Kasteel

Siaran Sparta Rotterdam vs AZ: Saluran TV dan Live Streaming

Sparta Rotterdam vs AZ dapat disaksikan secara langsung melalui ESPN. Berikut pilihan siaran TV dan streaming yang tersedia untuk duel Eredivisie ini.

Kabar Tim & Skuad

Sparta Rotterdam tidak diperkuat Michael Brouwer dan Max de Ligt karena cedera. Informasi lebih lanjut mengenai perkiraan susunan pemain diharapkan tersedia menjelang kick-off.

Daftar pemain AZ yang absen lebih panjang. Stije Resink, Jeroen Zoet, Jizz Hornkamp, Lewis Schouten, Weslley Pinto, dan Kees Smit semuanya cedera. Pelatih Leeroy Echteld harus kreatif dalam menentukan skuadnya untuk duel ini.

Performa Terkini

Sparta Rotterdam menang dua kali dan kalah dua kali dalam lima laga terakhir, dengan satu hasil imbang. Laga terbarunya berakhir dengan kekalahan 3-1 di kandang dari ADO Den Haag. Sebelumnya, Sparta menang 2-3 di markas FC Groningen. Dalam lima pertandingan itu, Sparta mencetak sebelas gol dan kebobolan sembilan kali.

AZ menang dua kali dan kalah tiga kali dalam lima pertandingan terakhir, tanpa hasil imbang. Laga terbarunya adalah kemenangan 4-3 atas FC Groningen di Eredivisie. Sebelumnya, AZ kalah 1-2 dari Juventus di Liga Europa. Secara keseluruhan, AZ mencetak delapan gol dan kebobolan sepuluh kali dalam lima laga tersebut.

Rekor Pertemuan

Pertemuan terbaru kedua klub berlangsung pada 22 Februari 2026 di Eredivisie, ketika AZ mengalahkan Sparta Rotterdam 3-1 sebagai tuan rumah. Dalam lima pertemuan terakhir, AZ menang tiga kali, kalah sekali, dan sekali bermain imbang. Sparta mencatat satu kemenangan dalam rangkaian itu, yakni di kandang dengan skor 1-2 pada November 2024.

Klasemen

Di Eredivisie, Sparta Rotterdam berada di posisi ke-12, sementara AZ menempati peringkat kelima.