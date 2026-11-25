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Europa League - Pekan 5 26 Nov 2026 - 15.00 epet Arena

Siaran Sparta Praha vs AZ: saluran TV dan live streaming

Anda dapat menyaksikan Sparta Praha vs AZ secara langsung melalui Ziggo Sport. Ziggo Go juga tersedia untuk live streaming. Kedua pilihan tersebut tercantum di bawah agar Anda bisa langsung menonton.

Kabar tim dan skuad

Sparta Praha belum mengumumkan pemain yang cedera, terkena skorsing, maupun perkiraan susunan pemain. Klub tersebut tengah mengalami pergantian pelatih setelah Brian Priske dipecat pada Senin.

AZ juga belum memiliki informasi mengenai pemain yang absen ataupun susunan sebelas pemain inti. Pelatih Leeroy Echteld belum mengungkapkan susunan pemainnya. Begitu ada kepastian lebih lanjut, kami akan memperbarui kabar kedua tim menjelang kick-off.

Performa terkini

Sparta Praha tidak memenangi satu pun dari lima laga terakhirnya: dua kali imbang dan tiga kali kalah. Laga terakhir berakhir dengan kekalahan kandang 1-3 dari Slovan Liberec di HET liga. Sebelumnya, mereka kalah 1-3 dari AFC Bournemouth di Liga Europa.

Dalam lima laga tersebut, Sparta mencetak tiga gol dan kebobolan sembilan kali. Mereka dua kali bermain imbang, yakni 1-1 melawan Viktoria Plzen dan 0-0 melawan Bohemians.

AZ memenangi dua dari lima pertandingan terakhir dan kalah dalam tiga lainnya. Laga terakhir mereka adalah kemenangan 1-5 di kandang Sparta Rotterdam di Eredivisie, setelah sebelumnya meraih kemenangan 4-3 atas FC Groningen. AZ mencetak sepuluh gol dan kebobolan sembilan kali. Di Liga Europa, mereka kalah 1-2 dari Juventus.

Pertemuan kedua tim

Pertemuan terakhir berlangsung pada 19 Maret 2026 di Conference League. Saat itu, Sparta Praha kalah 0-4 dari AZ di kandang. Sepekan sebelumnya, AZ menang 2-1 di kandang sendiri. Dalam dua laga yang tercatat dalam kumpulan data tersebut, AZ menang dua kali dengan agregat gol 6-1.

Klasemen

Di klasemen Liga Europa, Sparta Praha berada di posisi ke-22 dan AZ di posisi ke-14.