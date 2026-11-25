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Europa League - Pekan 5 26 Nov 2026 - 15.00 Stadion De Goffert

Siaran NEC vs Stade Rennes: saluran TV dan streaming langsung

Saluran TV dan layanan streaming untuk NEC vs Stade Rennes tercantum di bawah ini. Berdasarkan informasi yang tersedia, pertandingan ini dapat disaksikan secara langsung melalui Ziggo Go.

Kabar tim & skuad

NEC dilatih Dick Schreuder. Belum tersedia informasi mengenai pemain yang cedera atau terkena skorsing, maupun perkiraan susunan pemain.

Franck Haise menangani Stade Rennes. Informasi mengenai pemain yang absen dan susunan pemain inti tim asal Prancis itu juga belum tersedia. Kami akan memperbaruinya jika ada kabar baru menjelang kick-off.

Performa terkini

NEC meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir (menang-seri-kalah: 2-1-2). Hasil terakhir mereka adalah kekalahan 1-4 dari PSV. Sebelumnya, NEC mengalahkan Omonia Nicosia 3-1 di Liga Europa dan bermain imbang 2-2 melawan FC Groningen. Dalam rangkaian itu, NEC mencetak sembilan gol dan kebobolan sepuluh kali.

Stade Rennes meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan (menang-seri-kalah: 1-2-2). Pertandingan terakhir mereka berakhir 1-1 saat bertandang ke Lorient. Sebelumnya, Rennes mengalahkan Strasbourg 3-0 dan bermain imbang 0-0 melawan Olympiakos, tetapi juga kalah 5-2 dari OGC Nice. Tim asal Prancis itu mencetak tujuh gol dan kebobolan delapan kali.

Pertemuan kedua tim

Data untuk pertandingan ini tidak memuat pertemuan terkini antara NEC dan Stade Rennes.

Klasemen

Di klasemen Liga Europa, NEC berada di posisi ke-12 dan Stade Rennes di posisi ke-17.