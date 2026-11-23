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Champions League - Pekan 5 24 Nov 2026 - 15.00 de Kuip

Siaran Feyenoord vs FC Porto: saluran TV dan streaming langsung

Feyenoord vs FC Porto dapat disaksikan di Belanda melalui Ziggo Sport. Anda juga dapat menonton pertandingan secara langsung melalui Ziggo Go di ponsel, tablet, atau laptop. Lihat pilihan di bawah ini dan mulai menonton.

Kabar tim & skuad

Berdasarkan data terkini, tidak ada pemain Feyenoord yang cedera atau terkena skorsing. Van Bronckhorst diperkirakan dapat menurunkan Tjark Ernst di bawah mistar gawang, dengan Givairo Read, Oussama Targhalline, dan Anis Hadj Moussa masuk dalam perkiraan susunan pemain inti.

FC Porto juga tidak memiliki pemain yang tercatat absen. Di antara pemain yang masuk dalam perkiraan susunan tim Farioli adalah Diogo Costa, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, dan Pepe. Kabar lebih lanjut mengenai susunan pemain akan menyusul menjelang kick-off.

Performa terkini

Feyenoord tengah menjalani rentetan hasil sulit: tanpa kemenangan dalam lima pertandingan terakhir, dengan dua hasil imbang dan tiga kekalahan. Pada laga teranyar, mereka kalah 2-3 dari Excelsior Rotterdam. Sebelumnya, mereka juga takluk 3-5 dari sc Heerenveen. Dalam lima pertandingan itu, Feyenoord mencetak sembilan gol dan kebobolan sebelas kali.

FC Porto memenangi kelima pertandingannya. Laga melawan Paredes di Taça de Portugal berakhir 1-1 dan tercatat sebagai kemenangan. Sebelumnya, mereka meraih kemenangan atas Vitória SC (2-1 di kandang lawan), Napoli (4-1), dan Estoril (4-0). Porto mencetak dua belas gol dan kebobolan tiga kali.

Rekor pertemuan

Kedua klub pernah bertemu di Liga Europa pada 2019. Porto menang 3-2 pada Desember, setelah Feyenoord menang 2-0 di kandang pada Oktober. Sebuah laga persahabatan pada 2007 berakhir 0-0. Dari tiga pertandingan yang tercatat, masing-masing klub meraih satu kemenangan, sementara Feyenoord mencetak total empat gol berbanding tiga milik Porto.

Klasemen

Di Liga Champions, Feyenoord berada di posisi ke-32, sedangkan FC Porto menempati posisi ke-26. Dengan demikian, Porto unggul enam posisi atas klub asal Rotterdam tersebut.