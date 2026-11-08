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Eredivisie - Pekan 12 8 Nov 2026 - 14.00 Stadion Galgenwaard

Siaran FC Utrecht vs NEC: Saluran TV dan live streaming online

Laga antara FC Utrecht dan NEC dapat disaksikan secara langsung melalui saluran dan layanan streaming berikut. Saksikan langsung di ESPN melalui Ziggo, Canal+, Watch ESPN, atau ESPN Extra.

Kabar tim & susunan pemain

FC Utrecht tidak diperkuat Noah Ohio, Miliano Jonathans, Kevin Paredes, dan Victor Jensen karena cedera. Correia diperkirakan menurunkan susunan pemain inti dengan Sergio Padt di bawah mistar, di belakang lini pertahanan yang diisi Nikolas Panayiotou, Matisse Didden, Siebe Horemans, dan Arthur Zagre. Dani de Wit dan Joris van Overeem diperkirakan mengisi lini tengah.

NEC bertandang tanpa Dennis Geiger, Perr Schuurs, dan Tobias Storm, yang semuanya cedera. Schreuder diperkirakan menurunkan sebelas pemain dengan Gonzalo Crettaz sebagai kiper, sementara Bryan Linssen dan Tjaronn Chery mengisi lini serang. Informasi terbaru mengenai ketersediaan pemain akan ditambahkan menjelang sepak mula jika diperlukan.

Performa terkini

FC Utrecht mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir. Pertandingan teranyar berakhir dengan kekalahan 4-2 dari Telstar di Eredivisie. Sebelumnya, Utrecht mengalahkan FC Twente (1-2) dan Willem II (3-1), yang menunjukkan performa tim belum konsisten.

NEC mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga teranyarnya berakhir dengan kemenangan meyakinkan 3-1 atas Omonia Nicosia di Liga Europa. Di Eredivisie, NEC kalah 1-0 dari sc Heerenveen dalam laga liga terakhirnya, setelah sebelumnya bermain imbang melawan FC Groningen (2-2) dan Fortuna Sittard (2-2).

Pertemuan kedua tim

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada Februari 2026, ketika NEC kalah 1-3 dari FC Utrecht di kandang. Dalam lima pertemuan terakhir, FC Utrecht menang tiga kali, sedangkan NEC meraih satu kemenangan; satu pertandingan berakhir imbang. Utrecht mencetak total delapan gol dalam lima pertandingan tersebut, sementara NEC mencetak empat gol.

Klasemen

Di klasemen Eredivisie, FC Utrecht saat ini berada di posisi ke-11, sedangkan NEC menempati posisi ke-14.