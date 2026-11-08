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Eredivisie
team-logoFC Utrecht
Stadion Galgenwaard
team-logoNEC Nijmegen
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Tempat menonton FC Utrecht vs NEC: saluran TV, live streaming online, waktu kick-off, dan performa terkini kedua tim

FC Utrecht vs NEC Nijmegen
FC Utrecht
NEC Nijmegen
Eredivisie

Panduan tempat menyaksikan laga FC Utrecht kontra NEC, beserta kabar terbaru kedua tim.

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Eredivisie - Pekan 12
Stadion Galgenwaard

Siaran FC Utrecht vs NEC: Saluran TV dan live streaming online

Laga antara FC Utrecht dan NEC dapat disaksikan secara langsung melalui saluran dan layanan streaming berikut. Saksikan langsung di ESPN melalui Ziggo, Canal+, Watch ESPN, atau ESPN Extra.

ESPN via Ziggo

ESPN melalui Ziggo

Saksikan di sini

Canal+

Canal+

Saksikan di sini

Watch ESPN

Watch ESPN

Saksikan di sini

ESPN Extra

ESPN Extra

Saksikan di sini

Kabar tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain FC Utrecht vs NEC Nijmegen

4-2-3-1
FC Utrecht crest
FC Utrecht
UTR
Formasi
NEC Nijmegen crest
NEC Nijmegen
NEC
3-1-4-2
team-logoS. PadtN. PanayiotouN. PanayiotouM. DiddenM. DiddenS. HoremansS. HoremansA. ZagreA. ZagreN. VesterlundN. Vesterlundteam-logoM. BroholmY. CathlineY. CathlineJ. van OvereemJ. van OvereemO. AgougilO. AgougilD. de WitD. de WitG. CrettazG. Crettazteam-logoG. BrasA. KaplanA. KaplanY. MoslihY. MoslihJ. MonteiroJ. MonteiroN. LebretonN. LebretonC. BischoffC. BischoffK. KersK. KersD. NejasmicD. NejasmicT. CheryT. CheryB. LinssenB. Linssen
NEC Nijmegen crest
NEC Nijmegen
NEC
4-2-3-1
FC Utrecht

Susunan Pemain Utama

NEC Nijmegen

Manajer

  • A. Correia
  • D. Schreuder

FC Utrecht tidak diperkuat Noah Ohio, Miliano Jonathans, Kevin Paredes, dan Victor Jensen karena cedera. Correia diperkirakan menurunkan susunan pemain inti dengan Sergio Padt di bawah mistar, di belakang lini pertahanan yang diisi Nikolas Panayiotou, Matisse Didden, Siebe Horemans, dan Arthur Zagre. Dani de Wit dan Joris van Overeem diperkirakan mengisi lini tengah.

NEC bertandang tanpa Dennis Geiger, Perr Schuurs, dan Tobias Storm, yang semuanya cedera. Schreuder diperkirakan menurunkan sebelas pemain dengan Gonzalo Crettaz sebagai kiper, sementara Bryan Linssen dan Tjaronn Chery mengisi lini serang. Informasi terbaru mengenai ketersediaan pemain akan ditambahkan menjelang sepak mula jika diperlukan.

Performa terkini

UTR

UTR - Performa

WII
M3-1
TWE
M1-2
ZWO
S1-1
KZB
M0-1
TEL
K4-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
NEC

NEC - Performa

SIT
S2-2
DZG
M2-4
GRO
S2-2
HEE
K1-0
OMO
M3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

FC Utrecht mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir. Pertandingan teranyar berakhir dengan kekalahan 4-2 dari Telstar di Eredivisie. Sebelumnya, Utrecht mengalahkan FC Twente (1-2) dan Willem II (3-1), yang menunjukkan performa tim belum konsisten.

NEC mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga teranyarnya berakhir dengan kemenangan meyakinkan 3-1 atas Omonia Nicosia di Liga Europa. Di Eredivisie, NEC kalah 1-0 dari sc Heerenveen dalam laga liga terakhirnya, setelah sebelumnya bermain imbang melawan FC Groningen (2-2) dan Fortuna Sittard (2-2).

Pertemuan kedua tim

Head to Head

FC UtrechtSeriNEC Nijmegen
4
0
1
Eredivisie
NEC Nijmegen badge
NEC Nijmegen
NEC
1
FC Utrecht badge
FC Utrecht
UTR
3
FT
Eredivisie
FC Utrecht badge
FC Utrecht
UTR
1
NEC Nijmegen badge
NEC Nijmegen
NEC
0
FT
Eredivisie
FC Utrecht badge
FC Utrecht
UTR
0
NEC Nijmegen badge
NEC Nijmegen
NEC
1
FT
Eredivisie
NEC Nijmegen badge
NEC Nijmegen
NEC
1
FC Utrecht badge
FC Utrecht
UTR
2
FT
Eredivisie
FC Utrecht badge
FC Utrecht
UTR
1
NEC Nijmegen badge
NEC Nijmegen
NEC
0
FT
7Gol yang Dicetak3
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada Februari 2026, ketika NEC kalah 1-3 dari FC Utrecht di kandang. Dalam lima pertemuan terakhir, FC Utrecht menang tiga kali, sedangkan NEC meraih satu kemenangan; satu pertandingan berakhir imbang. Utrecht mencetak total delapan gol dalam lima pertandingan tersebut, sementara NEC mencetak empat gol.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
FeyenoordFeyenoordFEY
117403312+2125
S
S
M
M
M
2
AjaxAjaxAJX
117313013+1724
M
M
M
S
S
3
PSVPSVPSV
117223513+2223
M
S
K
M
K
4
FC TwenteFC TwenteTWE
117222810+1823
M
M
K
S
M
5
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
116232013+720
K
K
S
K
M
6
Fortuna SittardFortuna SittardSIT
125522020020
S
S
M
S
S
7
SC HeerenveenSC HeerenveenHEE
115331913+618
M
M
M
K
M
8
Go Ahead EaglesGo Ahead EaglesGAE
124532427-317
M
K
M
K
S
9
FC GroningenFC GroningenGRO
114342624+215
K
S
K
M
M
10
CambuurCambuurCAM
114342322+115
M
M
S
M
S
11
FC UtrechtFC UtrechtUTR
113351931-1212
K
S
M
M
K
12
Sparta RotterdamSparta RotterdamSPA
123362129-812
K
M
K
M
S
13
PEC ZwollePEC ZwolleZWO
123361324-1112
S
M
S
M
K
14
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
112541719-211
K
S
S
S
S
15
ExcelsiorExcelsiorEXC
123271629-1311
K
K
K
K
K
16
TelstarTelstarTEL
122461825-710
S
M
K
K
S
17
ADO Den HaagADO Den HaagHAA
122371625-99
M
K
K
M
S
18
Willem IIWillem IIWII
120391140-293
S
K
K
K
K
Liga Champions
Kualifikasi Liga Champions
Lolos ke Liga Europa
Europa Conference League Playoff
Play-off degradasi
Degradasi

Di klasemen Eredivisie, FC Utrecht saat ini berada di posisi ke-11, sedangkan NEC menempati posisi ke-14.

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