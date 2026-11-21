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Eredivisie - Pekan 13 22 Nov 2026 - 08.30 Johan Cruijff ArenA

Siaran Ajax - ADO Den Haag: saluran TV dan live streaming

Pertandingan ini dapat disaksikan secara langsung melalui ESPN via Ziggo, Watch ESPN, ESPN Extra, dan Canal+ Netherlands. Berikut tautan langsung untuk mulai menonton live streaming.

Kabar tim & skuad

Pelatih Ajax, Michel, harus tampil tanpa Simon Adingra, Kasper Dolberg, dan Anton Gaaei yang semuanya cedera. Sejauh ini belum ada informasi mengenai prediksi susunan pemain; pembaruan diperkirakan tersedia menjelang pertandingan.

ADO Den Haag kehilangan Pascal Mulder, Luka Reischl, dan Alex Pozo akibat cedera. Susunan pemain definitif tim tamu juga belum tersedia; informasi lebih lanjut akan menyusul mendekati kick-off.

Performa terkini

Ajax meraih empat kemenangan dan sekali imbang dalam lima pertandingan terakhir, tanpa menelan kekalahan. Laga terbarunya berakhir imbang 2-2 melawan FC Twente pada 8 November. Sebelumnya, Ajax mengalahkan FC Midtjylland 6-1 di Conference League dan menang 1-0 atas AZ. Dalam lima laga tersebut, Ajax mencetak 11 gol dan kebobolan empat kali.

ADO Den Haag memenangi dua dari lima pertandingan terakhir dan kalah tiga kali. Kemenangan terbarunya diraih dengan skor 3-1 atas Sparta Rotterdam pada 7 November. Setelah itu, ADO kalah dari PEC Zwolle (0-1) dan tersingkir dari Piala Belanda saat menghadapi Excelsior '31 (1-1 setelah perpanjangan waktu). Dalam periode tersebut, ADO mencetak enam gol dan kebobolan tujuh kali.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung pada 21 Maret 2021 di Eredivisie, ketika Ajax mengalahkan ADO Den Haag 5-0 di Johan Cruijff ArenA. Dalam lima pertemuan yang datanya tersedia, Ajax menang empat kali, sementara ADO Den Haag tidak mencatatkan satu pun kemenangan. Ajax mencetak total 22 gol dalam lima laga tersebut, berbanding empat gol milik ADO.

Klasemen

Di Eredivisie, Ajax saat ini menempati posisi ketiga, sementara ADO Den Haag berada di posisi ke-17.