'Tempat kelahiran pemain FC Groningen, Robin Kelder, akan membawanya pada transfer yang mencolok'

Robin Kelder berpotensi melakukan transfer yang menarik bahkan sebelum debutnya di tim utama FC Groningen, demikian dilaporkan oleh Dagblad van het Noorden. Pemain berbakat berusia 21 tahun ini sedang melakukan pembicaraan dengan klub Saudi, Al-Fateh.

Kelder lahir pada tahun 2005 di Dharaan, tempat ayahnya bekerja, dan berjarak sekitar satu jam perjalanan dari kota tempat Al-Fateh bermarkas: Al-Mubarraz. Karena tempat kelahirannya, Kelder juga memiliki kewarganegaraan Arab Saudi.

Karena klub-klub di Liga Pro Arab Saudi menerapkan batasan jumlah pemain asing, Kelder menjadi opsi yang sangat menarik bagi klub yang menempati peringkat sebelas (dari delapan belas) pada musim lalu.

Di Liga Pro Arab Saudi, klub-klub diperbolehkan memiliki maksimal delapan pemain asing dalam skuad mereka, sebuah batasan yang tidak berlaku untuk turnamen piala nasional.

Kelder menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan Groningen pada Desember lalu, yang memiliki opsi untuk memperpanjang kontraknya yang berlaku hingga pertengahan 2027 selama satu musim.

Kelder memenangkan final kejuaraan nasional bersama FC Groningen U-21 di kategori usia tersebut dan kini sudah ikut berlatih bersama tim utama.

Namun, tampaknya ia belum akan melakukan debut (resmi) di tim utama. Agennya, Ferdi Görgülü, mengungkapkan harapannya kepada DVHN bahwa kedua klub akan segera mencapai kesepakatan.