Lapangan sepak bola Lay's RePlay pertama yang dibuka di Eropa Timur telah diresmikan secara resmi menjelang final Liga Champions UEFA pada Sabtu mendatang, dengan tujuan untuk menyatukan masyarakat melalui kegembiraan sepak bola.

Lapangan Lay's RePlay di Budapest menawarkan akses yang lebih luas ke sepak bola sekaligus menunjukkan bagaimana inovasi dan keberlanjutan dapat memberikan nilai lokal jangka panjang. Lapangan ini merupakan bagian dari jaringan internasional lokasi Lay's RePlay, dengan sekitar empat juta kemasan keripik yang telah didaur ulang untuk membantu menciptakan fasilitas olahraga komunitas berkualitas tinggi yang dibangun untuk digunakan, dibagikan, dan dipertahankan dari waktu ke waktu.





Nyúldomb menjadi lokasi terbaru Lay's RePlay, bertepatan dengan kota ini menjadi tuan rumah final Liga Champions UEFA—sebuah acara bersejarah yang membawa perhatian sepak bola global ke lingkungan komunitas lokal dan mencerminkan komitmen jangka panjang Lay's terhadap komunitas sepak bola serta perannya sebagai mitra resmi final Liga Champions UEFA.

Sejalan dengan inisiatif Lay's RePlay yang lebih luas, lapangan di Budapest ini dimaksudkan untuk mewakili lebih dari sekadar infrastruktur. Lapangan ini merupakan bagian dari PepsiCo Positive (pep+), agenda perusahaan yang berfokus pada pencapaian hasil positif bagi manusia dan planet, dan diwujudkan melalui kemitraan dengan UEFA Foundation for Children dan Common Goal.

Lay's RePlay

Komitmen bersama ini tercermin dalam acara pembukaan yang dihadiri oleh pemain internasional Hungaria dan bintang Liverpool, Dominik Szoboszlai, serta gelandang Újpest FC dan pemain internasional Wanita Hungaria, Orsolya Dencz, yang keduanya merupakan duta Lay's.

"Saya masih ingat bagaimana rasanya menjadi anak kecil dengan impian besar dan bola di kaki saya," kata Szoboszlai. "Momen-momen seperti itu akan selalu melekat dalam ingatan. Hari ini, sebagai Duta Lay's, saya memiliki kesempatan untuk memberikan kontribusi dan mendukung anak-anak muda yang baru memulai perjalanan mereka. Ini adalah hal yang sangat saya hargai. Bermimpilah besar, bekerja lebih keras dari siapa pun, dan jangan pernah ragu bahwa jalanmu bisa membawamu lebih jauh dari yang pernah kamu bayangkan."

Lay's RePlay

Dencz menambahkan: "Sebagai pesepakbola, saya tahu betapa berartinya memiliki ruang di mana Anda merasa diterima, didukung, dan bebas bermain. Saya bangga menjadi bagian dari momen yang menunjukkan bagaimana olahraga dapat menginspirasi, menyatukan, dan memberdayakan generasi berikutnya tepat di sini, di Nyúldomb."

Acara ini sangat menekankan pada menghabiskan waktu yang bermakna bersama anak-anak muda dari komunitas lokal, dengan para duta dan tamu berpartisipasi aktif dalam kegiatan di lapangan, permainan, dan tantangan berbasis keterampilan bersama mereka.

Melalui permainan bersama, interaksi informal, dan momen sepak bola langsung, peluncuran ini menjadi pengalaman praktis dan menarik yang mencerminkan semangat Lay's RePlay. Setelah kick-off besar, lapangan ini akan digunakan untuk kegiatan komunitas sehari-hari—terbuka untuk semua, dengan program-program teratur dan terstruktur yang dirancang untuk mendukung kaum muda.

Lay's RePlay

Adam Warner, Wakil Presiden Kemitraan Olahraga & Hiburan Global di PepsiCo, berkomentar: "Lay's RePlay adalah inisiatif global yang dibangun di atas keyakinan sederhana: sepak bola dapat menciptakan peluang nyata bagi kaum muda dan mendorong perubahan positif di komunitas di seluruh dunia.

"Sejak diluncurkan pada tahun 2021, program ini telah berkembang menjadi 12 lapangan di lima benua, yang menunjukkan bahwa model ini berhasil diterapkan dalam skala besar. Yang membuat RePlay begitu efektif adalah setiap lapangan menggabungkan ambisi global dengan relevansi lokal—memberikan dampak yang inklusif dan dipimpin oleh komunitas sambil menanamkan prinsip keberlanjutan melalui agenda PepsiCo Positive kami."

Warner melanjutkan: "Sepak bola adalah bahasa universal. Bagi anak-anak yang mulai bermain sepak bola sejak usia dini, hal ini benar-benar menumbuhkan kepercayaan diri dan membangun kerja sama tim. Ini benar-benar membantu perkembangan anak-anak ini dan peluang yang dapat tercipta bagi mereka di masa depan sangatlah istimewa.

Lay's RePlay

"Ini benar-benar bisa menjadi awal dari karier yang indah. Visi saya adalah salah satu anak yang bermain di lapangan ini dalam beberapa minggu ke depan akan bermain di final Liga Champions UEFA di sini di Budapest, mungkin pada tahun 2046."

Inisiatif global yang diluncurkan oleh Lay's dan UEFA Foundation for Children ini mengubah kemasan keripik kosong menjadi lapangan sepak bola berkelanjutan dengan jejak karbon nol. Hingga saat ini, Lay's RePlay telah menghadirkan lapangan dan program komunitas terkait ke 12 kota di 11 negara: mulai dari Afrika Selatan, Inggris, Brasil, Italia, Meksiko, dan Amerika Serikat hingga Mesir, Turki, Kolombia, Spanyol, dan Portugal - melayani lebih dari 20.000 anggota komunitas di seluruh dunia.

Lay's RePlay

Carine N'koué, Sekretaris Jenderal UEFA Foundation for Children, mengatakan: "UEFA Foundation for Children didirikan untuk memanfaatkan kekuatan dan semangat sepak bola guna mendukung anak-anak yang menghadapi kondisi sulit dan akses terbatas terhadap kesempatan. Proyek seperti Lay's RePlay mencerminkan tujuan tersebut secara konkret - dengan mengubah sepak bola menjadi sumber harapan, perkembangan, dan inklusi bagi kaum muda."

"Di Common Goal, misi kami adalah memanfaatkan kekuatan sepak bola untuk mendorong pendidikan, inklusi, dan perubahan sosial jangka panjang di seluruh dunia," tambah Dr. Vladimir Borkovic, Pendiri Common Goal.

"Melalui kemitraan global kami dengan Lay’s RePlay, kami dapat mewujudkan misi tersebut secara nyata - menciptakan ruang yang bermanfaat bagi komunitas lokal, seperti di sini di Nyúldomb, tempat kaum muda dapat bermain, belajar, dan merasakan rasa memiliki."