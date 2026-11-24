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Pelatih kepala Lille, Davide Ancelotti, mengenang bagaimana posisi yang mendadak kosong pada Januari memberinya peran penting sebagai asisten pelatih Bayern Munich, bekerja bersama Philipp Lahm, Xabi Alonso, dan Thiago Alcantara. Jelang laga Liga Champions pada Rabu, pelatih asal Italia itu mengingatkan timnya bahwa identitas permainan Bayern tetap berbahaya meski sejumlah pemainnya cedera.

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Ancelotti mengenang masa yang membentuk kariernya di Bayern Munich

Pelatih kepala Lille, Davide Ancelotti, bersiap menghadapi klub yang dikenalnya saat Bayern Munich bertandang ke Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy pada Rabu untuk pertandingan kelima Liga Champions. Ancelotti, yang pernah menjadi asisten ayahnya, Carlo Ancelotti, di Munich setelah memperoleh Lisensi UEFA A pada 2016, mengakui bahwa klub raksasa Bundesliga itu berperan dalam membentuk pemahamannya sebagai pelatih.

"Berada dekat dengan lingkungan di level yang sangat tinggi, dekat dengan para pemain yang memiliki pengalaman dan kualitas luar biasa. Melihat seperti apa kompetisi di level tertinggi, tuntutannya, pengelolaannya, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat jelas di klub ini," kata Ancelotti. "Dari segi teknik dan taktik, saya mendapat kesempatan bertukar pikiran dengan pemain seperti Philipp Lahm, Xabi Alonso, dan Thiago Alcantara, yang sangat membantu saya berkembang. Dari segi pengalaman, saya menjadi bagian dari sebuah institusi bersejarah dalam sepakbola dunia yang masih ada hingga kini dan akan terus ada."

Kepergian tak terduga yang mempercepat kenaikan kariernya

Ancelotti menjelaskan bahwa posisinya sebagai asisten pelatih di Bayern merupakan hasil persiapan selama bertahun-tahun yang bertemu dengan kesempatan tak terduga. Setelah memulai karier dalam peran yang berkaitan dengan kebugaran di Paris Saint-Germain dan Real Madrid, kepergian seorang asisten pelatih di tengah musim membuka peluang baginya di Munich.

"Ya, dan itu tidak terjadi dalam semalam. Ada proses yang saya lalui. Saya menjalani pendidikan untuk menjadi pelatih. Saat itu, kejadiannya agak tak terduga karena seorang asisten pelatih pergi pada Januari untuk bergabung dengan klub Premier League. Bisa dibilang, posisinya kosong," jelas Ancelotti. "Itulah sebabnya saya mengambil posisi asisten pelatih. Memang benar, saya memikul tanggung jawab yang sangat besar pada usia yang sangat muda. Namun, itu membantu Anda berkembang. Kepercayaan yang diberikan kepada saya merupakan keuntungan besar. Itu membantu saya berkembang dengan cepat."

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Ancelotti ingatkan identitas Bayern dan puji Upamecano

Meski Bayern asuhan Vincent Kompany bertandang ke Prancis utara tanpa Harry Kane, Michael Olise, Alphonso Davies, Serge Gnabry, Luis Diaz, dan Ismael Saibari, Ancelotti menepis anggapan bahwa ini saat yang tepat untuk menghadapi mereka. Ia juga menyebut bek Bayern, Dayot Upamecano, sebagai salah satu bek tengah modern terbaik di dunia sepakbola.

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"Berbahaya jika berbicara seperti itu, karena para pemain yang akan tampil tetaplah pemain Bayern. Mereka akan masuk ke lapangan mengenakan seragam Bayern. Identitas tim ini sangat jelas dan tidak akan berubah, siapa pun yang bermain, itu tidak akan berubah," kata Ancelotti. Tentang Upamecano, ia menambahkan: "Jika dia bukan yang terbaik, dia jelas salah satu yang terbaik. Dia bek tengah modern... Lalu, saat menguasai bola, seorang bek harus mampu membangun serangan dari belakang secara efektif."

Lille anggap ujian melawan Bayern sebagai final lainnya

Ditunjuk sebagai pelatih kepala Lille pada Juni 2026 setelah berkiprah di Brasil bersama Botafogo, Ancelotti memandang laga Rabu sebagai pertandingan penting bagi peluang timnya untuk bertahan di kompetisi Eropa, setelah kalah 1-0 dari Lyon di Ligue 1 pada Sabtu dan bermain imbang tanpa gol dengan Bodo/Glimt.

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"Kami menghadapi pertandingan ini dengan cara yang sama seperti setiap pertandingan Liga Champions lainnya. Anda bisa menyebutnya final bagi kami, sama seperti pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani sejauh ini," tutup Ancelotti.