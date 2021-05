Tembus 100 Gol, Cristiano Ronaldo Pecahkan Rekor Keren Di Juventus

Cristiano Ronaldo sah menjadi pemain Juventus tercepat yang mampu menembus 100 gol setelah sukses menyumbang satu gol dalam kemenangan 3-1 atas Sassuolo, Kamis (13/5) dini hari WIB.

Dalam partai lanjutan Serie A Italia itu, Ronaldo mencetak gol tepat sebelum turun minum untuk menggandakan skor. Tambahan satu gol itu membuat catatan golnya bareng Juve di semua kompetisi genap menyentuh angka 100.

Ia mencetak seluruh gol itu hanya dari 131 pertandingan atau selama kurang dari tiga musim, menjadikannya sebagai pemain Juventus pertama yang mampu mencetak 100 gol dalam periode waktu secepat itu.

100 - Cristiano #Ronaldo has just become the first player in the history of Juventus to have scored 100+ goals in all competitions in his first three campaigns for the Bianconeri. Legend.#SassuoloJuve #SerieA pic.twitter.com/1U2QK0YJO8