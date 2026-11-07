Telstar berjuang meraih satu poin impresif setelah gol bunuh diri yang ganjil saat menghadapi Fortuna Sittard

Fortuna Sittard dan Telstar bermain imbang pada Sabtu. Dalam laga yang menghibur itu, klub asal Limburg tersebut unggul 2-0, salah satunya berkat gol bunuh diri Sem Valk yang tak lazim. Namun, kurang dari lima menit kemudian, tim asal Velsen menyamakan kedudukan. Tidak ada lagi gol setelah itu: 2-2. Fortuna bisa kehilangan posisi keenam dari sc Heerenveen akhir pekan ini, sementara Telstar yang berada di urutan ke-16 meraih satu poin berharga dalam perjuangan menghindari degradasi.

Setelah kedua tim menciptakan peluang berbahaya, Fortuna mendapat hadiah penalti hampir seperempat jam sejak laga dimulai ketika Jasper Dahlhaus ditarik jatuh secara mencolok oleh Gabi Caschili. Ihattaren mengambil tanggung jawab dan menaklukkan Ronald Koeman junior dari titik penalti dengan tembakan ke tengah gawang: 1-0.

Ihattaren tampak berada dalam performa terbaiknya dan beberapa kali melepaskan umpan indah. Namun, ia pun tak mampu mencegah Telstar berulang kali menekan. Keunggulan tim asal Limburg tetap bertahan berkat kiper Mattijs Branderhorst. Salah satu penyelamatannya yang paling mengesankan dilakukan dengan kaki saat menahan bola rebound dari Marvin Peersman.

Dalam lima menit terakhir yang penuh kejadian sebelum turun minum, gol Anthony Descotte yang seharusnya membuat skor menjadi 2-0 dianulir karena offside. Namun, Fortuna tidak perlu lama kecewa. Valk mengembalikan bola kepada Koeman, tetapi operannya terlalu keras dan tinggi hingga menghasilkan gol bunuh diri yang sangat konyol.

Meski begitu, skor menjadi 2-2 sebelum turun minum. Bek Abdelnour Soualhia menyundul bola dengan apik dari tendangan bebas Patrick Brouwer. Bahkan, pada masa tambahan waktu babak pertama, skor menjadi 2-2. Lemparan ke dalam jauh dari tim asal Noord-Holland jatuh tepat di kaki Patrick Brouwer, yang melepaskan tembakan jitu ke gawang.

Selepas jeda, tidak banyak yang bisa dinikmati. Namun, kedua tim menebusnya dalam fase akhir laga yang seru. Koeman dan Branderhorst sama-sama tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan apik. Ihattaren juga mencoba peruntungannya, tetapi tembakan berbahayanya melenceng dari gawang Koeman.

Gol kemenangan akhirnya tidak tercipta, sehingga Fortuna-lah yang terutama akan kecewa dengan hasil imbang ini. Tim asuhan Danny Buijs akan kembali berlaga di Eredivisie pada 22 November dengan bertandang ke markas Go Ahead Eagles. Telstar menjamu PEC Zwolle sehari sebelumnya.