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PSV Eindhoven benar-benar serius berupaya membawa Kevin De Bruyne ke Belanda dan telah mengajukan tawaran resmi pertama kepada Napoli untuk melepasnya pada Januari.

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Setelah berminggu-minggu muncul rumor, pernyataan, sinyal keterbukaan, serta keretakan yang nyaris total dengan lingkungan dan kota Napoli, situasi Kevin De Bruyne akhirnya mulai bergerak. Ia kini benar-benar bisa semakin dekat dengan kepergian lebih awal dari klub pada bursa transfer musim dingin mendatang.

PSV Eindhoven memanfaatkan keinginan keluarga gelandang serang Belgia itu untuk kembali lebih dekat ke rumah. De Bruyne tampil luar biasa bersama tim nasional, tetapi mengecewakan bersama Napoli. Menurut laporan Telegraaf di Belanda, PSV telah mengajukan tawaran resmi pertama kepada presiden De Laurentiis untuk merekrutnya secara permanen. Apa yang akan dilakukan Napoli sekarang?

KERETAKAN ANTARA ISTRINYA DAN NAPOLI - Dalam beberapa hari terakhir, istri De Bruyne, Michele Lacroix, memicu rumor tersebut setelah mengeluhkan kualitas kehidupan keluarganya di kota itu dalam wawancara dengan majalah NINA:



"Di Manchester, orang-orang sudah terbiasa dan hampir tidak lagi memperhatikan Kevin. Namun, di Napoli berbeda. Kami berkata kepada satu sama lain bahwa semakin cepat kami pergi, semakin baik. Kevin tidak menikmatinya. Kami memikirkan masa depan bersama dan semakin sering berkata kepada satu sama lain: kami akan tinggal di sini, di Limburg (wilayah di perbatasan Belgia dan Belanda yang tidak jauh dari Eindhoven, red.)."



Ucapan tersebut menimbulkan keretakan besar dengan kalangan Napoli, yang segera mendatangi akun media sosial De Bruyne dan pasangannya untuk menyerang mereka dengan keras, mengecam pernyataan semacam itu, serta mendesak keduanya pergi secepat mungkin.

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TAWARANNYA RENDAH - Dari situlah rumor mengenai PSV bermula. Klub tersebut melihat peluang untuk memanfaatkan situasi ini. Menurut surat kabar Belanda itu, langkah resmi yang menegaskan minat PSV telah diajukan dalam beberapa hari terakhir, meski hingga kini nilainya sangat rendah. Nilainya disebut sekitar 2 juta euro, nyaris seperti kompensasi atas pemutusan kontrak pemain Belgia itu ketika kontraknya saat ini tinggal 6 bulan sebelum berakhir sesuai masa berlakunya.

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STRATEGI NAPOLI TERHADAP DE BRUYNE - Perlu diingat, De Bruyne adalah salah satu pemain bergaji tertinggi dalam skuad Napoli, dengan bayaran 5,5 juta euro per tahun ditambah bonus. Bonus penandatanganan sebesar 10 juta euro juga sudah diterimanya. Kontraknya sebenarnya memuat opsi perpanjangan otomatis untuk satu musim lagi, tetapi hingga kini klub tidak mempertimbangkannya.

De Laurentiis ingin mulai memangkas biaya tetap tim, dan pengeluaran untuk gaji pemain yang sudah berumur tentu membebani klub. Meski begitu, melepas pemain sekaliber De Bruyne hingga kini bukan prioritas. Bagi Massimiliano Allegri, pemain Belgia itu tetap menjadi andalan, sedangkan Frank Anguissa justru merupakan pemain lini tengah Napoli yang lebih mungkin dilepas.

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BUKAN TAK TERJUAL - Angka tawaran pada akhirnya akan menentukan: dengan tawaran 2 juta euro, sekalipun gajinya bisa dihemat, melepas De Bruyne masih belum sepadan bagi De Laurentiis. Namun, kemungkinan bernegosiasi tidak dikesampingkan. Jika datang tawaran yang lebih meyakinkan, kemungkinan mengakhiri kisah cinta yang tak pernah benar-benar terjalin ini tentu bisa terwujud.