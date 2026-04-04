Teknologi video menyelamatkan Barcelona dari nasib yang sama seperti Atlético Madrid

Barcelona nyaris memulai babak kedua laga melawan Atlético Madrid, hari Sabtu ini di Stadion "Riazor Metropolitano", dalam rangkaian pertandingan pekan ke-30 La Liga, dengan kekurangan pemain, ketika wasit mengeluarkan kartu merah kepada bek tim Catalan, Gerard Martín, pada menit ke-46.

Wasit langsung mengeluarkan kartu merah kepada bek muda tersebut, setelah terjadi benturan keras di tengah lapangan, di mana ia menendang kaki Thiago Almada, pemain Atletico.

Namun wasit membatalkan keputusannya, setelah meninjau ulang permainan melalui teknologi video, yang menunjukkan bahwa Martin menendang bola terlebih dahulu, sebelum bertabrakan dengan kaki lawannya.

Wasit membatalkan kartu merah yang dia berikan kepada pemain Barça itu, dan hanya memberinya kartu kuning.

Pemain Rojiblancos, Nico González, telah diusir sebelum akhir babak pertama.