Liga Premier Inggris memantau teknologi chip di dalam bola selama pertandingan kompetitif, seiring kajian kemungkinan penggunaannya di masa depan pada ajang Premier League.

Menurut surat kabar Inggris "The Athletic", teknologi bola terhubung mengandalkan sensor yang tertanam di dalam bola untuk menentukan momen sentuhan secara tepat, sehingga memberikan data tambahan kepada wasit untuk situasi seperti offside, handball, defleksi, dan sentuhan ganda.

Sumber khusus mengatakan kepada surat kabar tersebut: "Para perwakilan Liga Premier Inggris telah memantau teknologi ini di turnamen Piala Champions Wanita FIFA di London selama bulan Januari dan di turnamen Wings Cup Junior tahun 2025 di klub Leipzig, di mana teknologi itu digunakan dengan bola Puma, sementara sistem tersebut hingga kini belum dicoba dalam pertandingan mana pun di Liga Premier Inggris."

Surat kabar itu menyebutkan bahwa LaLiga menjadi liga sepak bola domestik profesional pertama yang menerapkan teknologi bola terhubung di setiap pertandingan pada musim ini, di mana sistem LaLiga menggunakan sensor frekuensi radio yang dikembangkan oleh perusahaan Jerman Kinexon Sports dan tertanam dalam bola pertandingan Puma, dengan mengirimkan data ke sekitar 12 antena yang terpasang di setiap stadion.

Sumber tersebut menambahkan: "Tidak ada rencana langsung untuk memperkenalkan teknologi bola terhubung di Liga Premier Inggris, karena sistem offside semi-otomatis yang ada saat ini mampu menentukan arah bola tanpa sensor internal, tetapi liga akan terus memantau penggunaannya di tempat lain."

Sistem Liga Premier Inggris saat ini mengandalkan pelacakan optik dengan menggunakan hingga tiga puluh kamera di sekeliling setiap stadion untuk memantau bola dan ribuan titik data untuk setiap pemain sebelum mengusulkan titik tendangan dan membuat garis offside secara otomatis untuk teknologi VAR.

Ketika sistem itu diperkenalkan pada bulan April 2025, para pejabat Liga Premier Inggris menyatakan: "Tidak diperlukan adanya sensor di dalam bola karena pelacakan optik kami mampu menentukan kapan bola dimainkan, sementara chip yang ada di dalam bola akan memberikan pengukuran tersendiri atas momen sentuhan tersebut."

Perlu diingat bahwa teknologi bola terhubung telah digunakan dengan bola Adidas dalam turnamen internasional besar termasuk Piala Dunia Putra tahun 2022 dan 2026, Piala Dunia Wanita tahun 2023, Piala Eropa 2024, Piala Eropa Wanita 2025, dan Piala Dunia Antarklub tahun 2025.

Teknologi ini terlihat digunakan dalam turnamen Piala Dunia pada musim panas ini, termasuk anulir gol penyama kedudukan yang terlambat bagi timnas Kroasia dalam kekalahan mereka di babak 32 besar dari Portugal, melalui deteksi bahwa bola telah menyentuh penyerang Igor Matanovic di awal serangan, sebelum sampai ke gelandang Mario Pasalic yang berada dalam posisi offside.