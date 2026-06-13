Teknologi ala Amerika... Ancelotti menggunakan taktik inovatif menjelang laga melawan Maroko

Pelatih tim nasional Brasil asal Italia, Carlo Ancelotti, mulai menerapkan ide-ide baru di dalam pemusatan latihan Seleção, sebagai persiapan untuk Piala Dunia 2026, sebuah langkah yang mencerminkan upayanya untuk memanfaatkan setiap detail terkecil yang dapat membuat perbedaan dalam pertandingan-pertandingan besar.

Timnas Brasil bersiap menghadapi timnas Maroko pada dini hari Minggu besok dalam pertandingan pembuka Grup C turnamen tersebut, yang juga diikuti oleh Haiti dan Skotlandia.

Surat kabar Spanyol "Marca" melaporkan bahwa selama sesi latihan, perhatian tertuju pada gelang hitam yang dikenakan oleh sejumlah pemain "Seleção", termasuk Marquinhos dan Gabriel Magalhães, namun gelang tersebut bukanlah sekadar aksesori olahraga biasa.

Gelang tersebut dilengkapi jendela transparan yang berisi kartu-kartu kecil berisi instruksi taktis khusus untuk situasi bola mati, termasuk gerakan yang digambar, peran individu, dan alternatif yang mungkin dalam setiap situasi, sehingga memungkinkan para pemain untuk melihat instruksi dengan cepat di lapangan tanpa perlu menunggu arahan dari staf pelatih.

Ide yang terinspirasi dari liga Amerika

Ide ini didasarkan pada sistem yang telah digunakan selama bertahun-tahun dalam kompetisi sepak bola Amerika, di mana para perancang permainan di Liga NFL mengandalkan kartu serupa untuk meninjau rencana dan instruksi selama pertandingan.

Ancelotti melihat kemungkinan untuk menerapkan pengalaman ini ke sepak bola, terutama dalam hal tendangan bebas yang ia anggap sebagai salah satu elemen permainan yang paling berpengaruh terhadap hasil akhir.

Situasi bola mati menjadi prioritas khusus

Dalam wawancara sebelum menghadapi Maroko pada laga pembuka Brasil di Piala Dunia, pelatih asal Italia itu menekankan pentingnya efektivitas serangan daripada penguasaan bola.

Dia mengatakan, "Penguasaan bola memang penting, tetapi statistik yang paling penting adalah jumlah gol yang dicetak dan jumlah gol yang kebobolan."

Ia juga menunjukkan minat besar dalam meningkatkan performa tim dalam situasi bola mati, menegaskan bahwa aspek ini dapat menentukan hasil banyak pertandingan di turnamen besar.

Dia menambahkan, "Sekitar 30% gol berasal dari situasi bola mati, jadi kita harus sangat fokus. Kami telah bekerja pada hal ini dalam beberapa hari terakhir karena kami memiliki pemain yang unggul dalam bola-bola udara dan pemain yang mampu melakukan umpan silang dengan akurat."

Memanfaatkan kekuatan Brasil

Ancelotti mengandalkan sejumlah pemain yang memberikan keunggulan jelas bagi Brasil dalam hal ini, baik melalui bek-bek yang memiliki kekuatan fisik dan keunggulan dalam duel udara maupun pemain yang mampu mengirim umpan silang akurat.

Pelatih asal Italia ini berharap dapat mengubah potensi individu tersebut menjadi senjata kolektif yang efektif, yang akan membantu timnas Brasil bersaing dengan kuat di Piala Dunia dan mewujudkan impian meraih gelar keenam dalam sejarah mereka.