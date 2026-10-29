Pengamat sepakbola Ahmed Shobier mengomentari hasil undian babak 16 besar di dua turnamen, Liga Champions Afrika dan Piala Konfederasi.

Zamalek dan Pyramids mewakili Mesir di Liga Champions Afrika, sementara Al Ahly tampil sendirian di Piala Konfederasi, setelah tersingkirnya klub Zed.

Zamalek berada di Grup 2 bersama Young Africans dari Tanzania, Mouloudia Alger dari Aljazair, dan Club Africain dari Tunisia, sedangkan Pyramids berada di Grup 4 bersama Al Hilal dari Sudan, Horoya Conakry dari Guinea, dan Maghreb Fes dari Maroko.

Undian menempatkan Al Ahly di Grup 1 bersama Raja Casablanca dari Maroko, ASKO Kara dari Togo, dan Primeiro de Agosto dari Angola.

Shobier mengatakan dalam pernyataan di radio hari Kamis ini: "Percaya atau tidak, grup Zamalek adalah satu-satunya yang berisi 4 klub juara liga musim lalu. Zamalek juara liga di Mesir, Young Africans juara liga di Tanzania, Mouloudia Alger juara liga di Aljazair, dan Club Africain juara liga Tunisia. Jadi ini grup yang panas, grup Zamalek sangat sulit."

Ia melanjutkan: "Prediksi saya tentang Grup 2 di Liga Champions Afrika adalah Zamalek akan lolos bersama salah satu dari Mouloudia Alger atau Club Africain. Pyramids mengamankan posisi puncak Grup 4, dan persaingan untuk satu posisi tersisa ada di antara Maghreb Fes dan Al Hilal dari Sudan."

Shobier menambahkan: "Al Ahly di Konfederasi bukan main-main, sudah pasti, selama Al Ahly masuk sebuah turnamen maka ia akan bermain untuk gelar juara. Ini turnamen yang berisi banyak klub berat. Orang-orang membicarakan bebek Kenya atau angsa Kenya dan anak-anak ayam Kenya, tidak ada anak ayam maupun angsa, tidak ada tim kecil dari negara mana pun."

Ia menutup: "Al Ahly dan Raja adalah yang paling dekat untuk lolos dari grup, dan jangan merasa aman dari kejutan Primeiro de Agosto dari Angola."