Setelah nyaris setengah jam dalam duel melawan Oranje pada Kamis malam, penyerang Kai Havertz jatuh ke rumput. Setelah penanganan singkat, staf medis tim DFB memberi isyarat untuk pergantian pemain, dan pada menit ke-30 debutan tim nasional Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) masuk menggantikan Havertz.

Tepat sebelum penyerang Arsenal itu terjatuh, ia sempat memegang bagian belakang pahanya. Jadi, tampaknya masalah otot menjadi alasan Havertz harus meninggalkan lapangan lebih awal.

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Lutut pemain 27 tahun itu juga sempat terkena dampak sesaat sebelumnya. Pemain Belanda Quinten Timber (Crystal Palace) mengenai Havertz dengan tekel keras di atas lututnya. Apakah itu juga ada kaitannya dengan pergantian tersebut, masih belum jelas, sementara diagnosis pasti atas cedera itu tentu juga belum ada.

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Namun, dengan Musiala, ada pemain menonjol lain yang sebenarnya ingin diturunkan Klopp sejak awal pada debutnya di bangku pelatih tim nasional Jerman, yang bahkan tidak bisa tampil sama sekali. Pada playmaker Bayern Munchen itu tampaknya muncul masalah otot saat pemanasan, sehingga Klopp pada menit-menit terakhir harus mencoretnya dari susunan pemain awal. Nadiem Amiri dari Mainz pun secara tak terduga masuk ke lini tengah Jerman sebagai gantinya.

Havertz menjalani awal yang baik pada musim baru setelah musim sebelumnya diganggu cedera. Di juara Inggris Arsenal, ia benar-benar menjadi pilihan utama, dan dalam tujuh pertandingan kompetitif pertama 2026/27 ia sudah mencetak tiga gol. Di Amsterdam pada Kamis malam, ia menjalani penampilan internasionalnya yang ke-63, sementara pada Piala Dunia 2026 yang mengecewakan, Havertz mencatatkan empat penampilan (tiga gol).