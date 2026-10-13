Dalam sebuah insiden yang mengguncang Ligue 1 dan kembali memicu perdebatan soal perlindungan pemain serta teknologi video, klub Prancis Lille mempertimbangkan untuk membawa kasus ini ke jalur hukum setelah cedera mengerikan yang dialami bek Portugal mereka, Tiago Santos, yang berpotensi mengakhiri musimnya secara keseluruhan.

Melalui pernyataan resmi, Lille mengumumkan bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk mengambil seluruh langkah hukum yang tersedia setelah bek berusia 24 tahun itu mengalami robekan ligamen anterior cruciate dan robekan pada tulang rawan meniskus di lutut kanannya, akibat tekel keras dan tidak terkendali dari gelandang Le Havre, Amir Richardson, pada babak pertama pertandingan antara kedua tim hari Sabtu yang berakhir dengan kemenangan Lille 1-0.

Klub menegaskan bahwa pemain tersebut harus dibawa keluar lapangan dengan tandu dalam kondisi syok, sembari menyoroti bahwa wasit hanya memberikan keputusan pelanggaran atas tekel itu tanpa memberikan kartu kuning kepada Richardson. Lille menilai hal tersebut sebagai keputusan yang sangat buruk dan tidak sepadan dengan tingkat bahaya tekel yang seharusnya layak diganjar kartu merah langsung.

Karena itu, klub meminta Liga Sepak Bola Profesional Prancis (LFP) untuk merujuk insiden tersebut ke komite disiplin, serta menuntut penjelasan resmi mengenai proses peninjauan video yang dilakukan para pengadil pertandingan dan mengapa tidak ada intervensi untuk mengoreksi keputusan tersebut.

Dalam pernyataannya, Lille menegaskan bahwa mereka mempertahankan seluruh hak hukumnya, "Lille sedang mengkaji semua jalur hukum yang memungkinkan, dan mempertahankan haknya untuk mengambil tindakan hukum apa pun yang diperlukan guna mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami."

Klub menambahkan, "Kami akan mendukung Tiago dalam langkah apa pun yang ia putuskan untuk membela haknya. Lille menghormati seluruh klub Ligue 1 lainnya dan mengharapkan rasa hormat yang sama sebagai balasannya."

Cedera ini menjadi pukulan berat bagi bek Portugal tersebut, yang sebelumnya pernah mengalami robekan ligamen anterior cruciate di lutut kirinya pada 2024. Cedera ini juga merupakan pukulan menyakitkan bagi Lille, yang kini menempati peringkat kedua Ligue 1 dan sedang bersiap menghadapi laga krusial melawan Arsenal di London dalam ajang Liga Champions Eropa.







