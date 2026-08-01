Krisis yang menimpa Gianni Infantino, presiden Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", belum berakhir. Setelah peringatan yang dilayangkan kepadanya oleh Federasi Sepak Bola Eropa "UEFA" yang menuntutnya untuk mundur, Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia "CONCACAF" pada hari Sabtu ini menyerukan dilakukannya peninjauan menyeluruh terhadap kepemimpinan federasi internasional tersebut.

Menurut surat kabar "L'Équipe"asal Prancis, "CONCACAF" terus meningkatkan tekanannya terhadap Infantino, setelah dalam sebuah pernyataan resmi menyambut baik keputusan presiden "FIFA" untuk membatalkan proyek penjualan saham Piala Dunia, seraya memuji persatuan keluarga besar sepak bola.

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Dalam pernyataan tersebut disebutkan: "Pada saat yang membutuhkan kepemimpinan yang berintegritas, para anggota kami berdiri bersama untuk membela kepentingan sepak bola dalam jangka panjang, dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dan persatuan inilah yang menang."

"CONCACAF" sebelumnya memang telah menyatakan penolakannya terhadap proyek Infantino.

Meski menyambut baik pembatalan proyek tersebut, "CONCACAF" menegaskan bahwa mereka tidak bermaksud berhenti sampai di situ, dengan menekankan bahwa "masa depan Piala Dunia, aset terbesar sepak bola, telah dikembangkan di luar kerangka tata kelola apa pun yang ada, dan tanpa transparansi, konsultasi, maupun prosedur sistematis".

Pernyataan itu menambahkan bahwa apa yang terjadi "merupakan salah satu gejala dari tata kelola yang berhenti menempatkan sepak bola di urutan pertama", seraya menganggap bahwa "melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kepemimpinan ini adalah hal yang mutlak diperlukan".

Laporan tersebut menunjukkan bahwa kekhawatiran "CONCACAF" bersinggungan dengan sikap badan-badan benua lainnya, terutama "UEFA", yang menurut laporan telah meminta Infantino untuk mundur atau menghadapi mosi tidak percaya.

"CONCACAF" juga menyatakan bahwa para perwakilannya "akan turun tangan secara langsung, dan melalui dewan FIFA, untuk memastikan bahwa persoalan tata kelola, akuntabilitas, dan kepemimpinan ditangani dengan cara yang benar, melalui institusi dan prosedur yang telah ditetapkan oleh regulasi federasi internasional".