Bintang asal Prancis, Kylian Mbappe, menjadi sorotan utama media Spanyol setelah tampil apik dalam laga uji coba Real Madrid melawan Schalke, yang berakhir dengan kemenangan Los Blancos 3-0.

Jaringan Foot Mercato menyebutkan bahwa media begitu tegas dalam artikel dan analisis mereka, bahwa pemain Prancis itu harus mempersembahkan gelar-gelar untuk Real Madrid musim ini.

Mbappe berhasil mencetak gol pembuka keunggulan pada menit-menit awal pertandingan, memanfaatkan umpan balik yang buruk hingga berhadapan satu lawan satu dengan penjaga gawang Karius, dan mengunggulinya dalam duel langsung.

Mbappe menjadi sumber gangguan yang tak henti-hentinya bagi lini pertahanan Schalke, karena ia kerap bergerak di belakang garis pertahanan Jerman itu. Ia juga tampak sangat terlibat dalam sisi defensif dan menunjukkan usaha yang jelas dalam merebut kembali bola. Pada akhirnya, Mourinho menariknya keluar di antara dua babak pertandingan.

Mbappe hanya membutuhkan 45 menit untuk membuat Spanyol dilanda antusiasme terhadap penampilannya, tetapi yang lebih penting adalah media bergegas mengingatkannya bahwa musim ini harus menjadi musim gelar.

Sebagai contoh, surat kabar AS memberi judul "Sang Pemimpin Masih Mbappe", dalam sebuah artikel yang berisi pujian besar terhadap bintang Prancis tersebut. Dalam artikel itu tertulis, "Mbappe adalah pemimpin sejati, di atas lapangan, bagi proyek yang dibangun untuk mengembalikan jalan menuju gelar."

Dalam artikel lain, surat kabar itu menjelaskan bahwa Mbappe jelas merupakan pemain terbaik di babak pertama, dan menulis, "Jika Kylian ingin bersaing untuk gelar legenda Real Madrid, maka sebagian besar dari pencapaian itu akan terwujud hingga Juni, dan semua kondisi berpihak padanya, karena klub telah mengelilinginya dengan rekan-rekan terbaik yang mungkin, dengan yang terbaik sepanjang masa di garis depan, Mourinho. Percobaan ketiga harus menjadi yang berhasil."

Pesan yang hampir sama juga hadir di radio Cadena SER, di mana komentator terkenal Tomas Roncero memperkirakan bahwa Mbappe akan mampu mengangkat gelar besar di akhir musim ketiganya bersama Real Madrid.

Roncero mengatakan, "Saya rasa musim ketiga akan menjadi musim kesuksesan. Dari sisi statistik, Mbappe adalah pemain yang unik, tetapi yang kurang darinya adalah gelar. Saya rasa itu akan terjadi tahun ini."

Dengan demikian, 45 menit pertama yang membahagiakan para pendukung Real Madrid dan media Madrid tersebut juga akan menjadi pengingat bagi Kylian Mbappe bahwa ia tak lagi memiliki ruang untuk melakukan kesalahan musim ini, sebab yang dituntut darinya kini adalah akhirnya berhasil membawa Real Madrid meraih gelar-gelar besar.