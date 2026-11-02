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Anthony Gordon langsung tampil impresif bersama Barcelona setelah kepindahannya dari Liga Primer Inggris yang menyita perhatian. Namun, pemain sayap itu melontarkan pernyataan mengejutkan soal besarnya ekspektasi di Spanyol. Meski tuntutan untuk meraih trofi di Spotify Camp Nou tak pernah surut, pemain timnas Inggris itu bersikeras bahwa ia merasa jauh lebih terbebani saat berada di paruh bawah klasemen.

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Hidup dalam sorotan di Camp Nou

Penyerang berusia 25 tahun itu langsung memikat publik Catalonia dengan torehan tiga gol dan lima assist dalam 13 penampilan pertamanya untuk Barcelona. Pengaruhnya begitu besar hingga para suporter setempat telah menerimanya sebagai bagian dari mereka, bahkan membentangkan spanduk yang menyebut mantan pemain Newcastle itu sebagai seorang “Catalan”. Saat membahas penyesuaiannya dengan kehidupan di La Liga, Gordon mengatakan bahwa performanya saat ini baru permulaan dan ia berharap bisa semakin baik seiring makin menyatunya ia dengan skema taktik Hansi Flick.

“Saya memulai dengan baik, tetapi seperti yang sudah berkali-kali saya katakan, saya masih bisa berbuat jauh lebih banyak,” kata Gordon. “Saya butuh waktu untuk benar-benar berkembang dan merasa nyaman. Ketika itu terjadi, kalian akan melihat penampilan terbaik saya, yang sejauh ini belum kalian lihat. Semua orang membuat saya merasa sangat diterima. Semua orang bersikap sangat baik. Kami punya budaya yang hebat di sini, sangat ramah dan penuh semangat karena semua orang masih sangat muda. Jadi, menyenangkan bisa menjadi bagian darinya,” ujarnya dalam konferensi pers menjelang pertandingan Barcelona melawan Aston Villa di Liga Champions.

Membandingkan besarnya ekspektasi

Perjalanan Gordon menuju level tertinggi sepakbola Eropa tidak biasa. Ia pernah melewati perjuangan keras untuk bertahan di kasta tertinggi di Goodison Park, lalu berhasil mengejar tiket ke kompetisi Eropa di St James' Park. Meski banyak orang mungkin menganggap bermain untuk salah satu klub terbesar di dunia membawa tekanan yang tiada tanding, pemain sayap itu berpendapat bahwa ancaman degradasi jauh lebih membebani. Menurutnya, lingkungan di Barcelona justru memberinya kebebasan untuk mengejar ambisi tertinggi tanpa dibayangi ketakutan besar akan kegagalan seperti dalam perjuangan menghindari degradasi.

“Saya sangat menikmati masa di ketiga [klub] karena masing-masing memberi hal berbeda yang membantu saya sebagai pribadi dan membantu saya berkembang,” jelas pemain sayap itu. “Menurut saya, bersaing di semua ajang untuk setiap trofi jelas yang paling menyenangkan. Saya rasa orang-orang menganggap tekanannya lebih besar, padahal sebenarnya lebih kecil dibandingkan berjuang menghindari degradasi dan berusaha naik di klasemen demi lolos ke Liga Champions. Saya ingin memenangi setiap trofi. Saya ingin menjadi yang terbaik. Klub ini memungkinkan saya melakukannya.”

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Beradaptasi dengan gaya bermain Barcelona

Bergabung dengan lini tengah dan serangan yang dihuni pemain seperti Rodri, Pedri, dan Lamine Yamal menuntut kecerdasan taktik yang tinggi. Gordon mengakui bahwa ia masih mempelajari pergerakan dan preferensi rekan-rekan setim barunya. Ia menyesuaikan larinya berdasarkan siapa yang sedang menguasai bola.

Menjelang pertemuan kembali dengan lawan dari Liga Primer Inggris di Liga Champions, pemain sayap itu juga menunjukkan aspek permainannya yang perlu dikembangkan agar benar-benar menjadi ancaman di level tertinggi. “Saya rasa saya bisa lebih sering melakukannya, mungkin sesekali saya bisa sedikit lebih egois. Saya rasa terkadang saya mungkin terlalu sering mengoper. Saya jelas harus mencetak lebih banyak gol, tetapi seperti yang saya katakan, kenyataannya gol membawa kemenangan dan saya di sini untuk memenangi trofi,” kata Gordon. Fokusnya kini beralih ke laga penting melawan Aston Villa, tim yang dikenalnya dengan baik sejak bermain di Inggris.