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Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

“Tekanan lebih kecil di Barcelona!” Anthony Gordon beri penilaian jujur soal kehidupan di Camp Nou setelah perjuangan Everton menghindari degradasi

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Anthony Gordon langsung tampil impresif bersama Barcelona setelah kepindahannya dari Liga Primer Inggris yang menyita perhatian. Namun, pemain sayap itu melontarkan pernyataan mengejutkan soal besarnya ekspektasi di Spanyol. Meski tuntutan untuk meraih trofi di Spotify Camp Nou tak pernah surut, pemain timnas Inggris itu bersikeras bahwa ia merasa jauh lebih terbebani saat berada di paruh bawah klasemen.

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Hidup dalam sorotan di Camp Nou

Penyerang berusia 25 tahun itu langsung memikat publik Catalonia dengan torehan tiga gol dan lima assist dalam 13 penampilan pertamanya untuk Barcelona. Pengaruhnya begitu besar hingga para suporter setempat telah menerimanya sebagai bagian dari mereka, bahkan membentangkan spanduk yang menyebut mantan pemain Newcastle itu sebagai seorang “Catalan”. Saat membahas penyesuaiannya dengan kehidupan di La Liga, Gordon mengatakan bahwa performanya saat ini baru permulaan dan ia berharap bisa semakin baik seiring makin menyatunya ia dengan skema taktik Hansi Flick.

“Saya memulai dengan baik, tetapi seperti yang sudah berkali-kali saya katakan, saya masih bisa berbuat jauh lebih banyak,” kata Gordon. “Saya butuh waktu untuk benar-benar berkembang dan merasa nyaman. Ketika itu terjadi, kalian akan melihat penampilan terbaik saya, yang sejauh ini belum kalian lihat. Semua orang membuat saya merasa sangat diterima. Semua orang bersikap sangat baik. Kami punya budaya yang hebat di sini, sangat ramah dan penuh semangat karena semua orang masih sangat muda. Jadi, menyenangkan bisa menjadi bagian darinya,” ujarnya dalam konferensi pers menjelang pertandingan Barcelona melawan Aston Villa di Liga Champions.

Membandingkan besarnya ekspektasi

Perjalanan Gordon menuju level tertinggi sepakbola Eropa tidak biasa. Ia pernah melewati perjuangan keras untuk bertahan di kasta tertinggi di Goodison Park, lalu berhasil mengejar tiket ke kompetisi Eropa di St James' Park. Meski banyak orang mungkin menganggap bermain untuk salah satu klub terbesar di dunia membawa tekanan yang tiada tanding, pemain sayap itu berpendapat bahwa ancaman degradasi jauh lebih membebani. Menurutnya, lingkungan di Barcelona justru memberinya kebebasan untuk mengejar ambisi tertinggi tanpa dibayangi ketakutan besar akan kegagalan seperti dalam perjuangan menghindari degradasi.

“Saya sangat menikmati masa di ketiga [klub] karena masing-masing memberi hal berbeda yang membantu saya sebagai pribadi dan membantu saya berkembang,” jelas pemain sayap itu. “Menurut saya, bersaing di semua ajang untuk setiap trofi jelas yang paling menyenangkan. Saya rasa orang-orang menganggap tekanannya lebih besar, padahal sebenarnya lebih kecil dibandingkan berjuang menghindari degradasi dan berusaha naik di klasemen demi lolos ke Liga Champions. Saya ingin memenangi setiap trofi. Saya ingin menjadi yang terbaik. Klub ini memungkinkan saya melakukannya.”

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Beradaptasi dengan gaya bermain Barcelona

Bergabung dengan lini tengah dan serangan yang dihuni pemain seperti Rodri, Pedri, dan Lamine Yamal menuntut kecerdasan taktik yang tinggi. Gordon mengakui bahwa ia masih mempelajari pergerakan dan preferensi rekan-rekan setim barunya. Ia menyesuaikan larinya berdasarkan siapa yang sedang menguasai bola.

Menjelang pertemuan kembali dengan lawan dari Liga Primer Inggris di Liga Champions, pemain sayap itu juga menunjukkan aspek permainannya yang perlu dikembangkan agar benar-benar menjadi ancaman di level tertinggi. “Saya rasa saya bisa lebih sering melakukannya, mungkin sesekali saya bisa sedikit lebih egois. Saya rasa terkadang saya mungkin terlalu sering mengoper. Saya jelas harus mencetak lebih banyak gol, tetapi seperti yang saya katakan, kenyataannya gol membawa kemenangan dan saya di sini untuk memenangi trofi,” kata Gordon. Fokusnya kini beralih ke laga penting melawan Aston Villa, tim yang dikenalnya dengan baik sejak bermain di Inggris.

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

“Bagaimana pendapatmu tentang falafel sekarang, Aboutrika? Arnie Slot menghancurkan ‘Lobster Club’ dan berencana menghapus Manchester City!”

“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”

“Terima kasih pada Ceferin yang naif… ambisi musuh terbesar Roshn League memberi Arab Saudi kemenangan telak secara gratis!”