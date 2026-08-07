Bertahun-tahun lalu, dalam sepak bola ada pendekatan yang dari sudut pandang sekarang terbilang cukup meragukan, yakni membiarkan pemain hanya berlari dan angkat beban sepanjang pekan - agar saat pertandingan akhir pekan mereka lebih "lapar" mengejar bola. Memang sama sekali tidak ada alasan untuk menganggap pelatih Bayern Munich Vincent Kompany tiba-tiba memakai metode ini. Namun, penampilan saat menang 2-1 di Hong Kong melawan Aston Villa bisa saja menimbulkan dugaan sebaliknya.

Tim Munich pada beberapa fase memburu bola seolah-olah ini bukan laga uji coba demi mendapat tepuk tangan fans China, melainkan demi gelar Liga Champions yang dijadikan target oleh Kompany. Mereka menekan para pemain Villa yang tampak terkejut, di sekitar atau bahkan kerap langsung di kotak penalti mereka sendiri, dengan agresivitas maksimal dan mencatat banyak perebutan bola di area tinggi.

Pemain kunci dalam hal itu adalah Konrad Laimer. Pemain serbabisa itu beroperasi sebagai perpaduan antara gelandang serang dan penyerang tengah, serta mengorganisasi pressing ekstrem itu layaknya Thomas Muller di masa terbaiknya. Di Bayern Munich, Laimer sebelumnya lebih sering dimainkan sebagai bek sayap, sementara di tim nasional Austria ia justru sudah lebih sering menjalankan peran sentral ini - misalnya di Piala Dunia saat menang melawan Yordania.

Bayern Munich: Para pemain Piala Dunia menjalani debut starter di pramusim

Penempatan mengejutkan Laimer itu memang cukup dipaksa keadaan, karena pada fase pramusim ini Kompany tidak punya alternatif kelas atas di sektor sentral ofensif. Harry Kane dan Michael Olise masih menjalani liburan Piala Dunia, mereka baru akan kembali berlatih setelah pulang dari tur Asia. Jamal Musiala, rekrutan anyar Ismael Saibari, Serge Gnabry, dan Lennart Karl berlatih di Munich untuk memulihkan diri.

Sementara itu di lini belakang, beberapa pemain Piala Dunia merayakan debut starter mereka di pramusim ini saat menghadapi Aston Villa: kapten Manuel Neuer di bawah mistar, Jonathan Tah di jantung pertahanan bersama Min-Jae Kim, Nathaniel Brown di bek kiri, Aleksandar Pavlovic sebagai gelandang bertahan di samping Tom Bischof. Di bek kanan, kandidat yang akan dicoret Sacha Boey menunjukkan penampilan yang cukup baik.

Di kedua sayap, dua talenta Maycon Cardozo (17) dan Tim Binder (19) menghadirkan beberapa momen menonjol. Selain Laimer, di lini terdepan Arijon Ibrahimovic awalnya menjadi pemain Munich yang paling mencolok, tetapi ia menyia-nyiakan dua peluang tembak yang bagus. Pada musim mendatang, lulusan akademi berusia 19 tahun itu diproyeksikan sebagai pelapis Luis Diaz di sayap kiri.

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Bayern Munich: Min-Jae Kim dan Luis Diaz cetak gol kemenangan

Secara keseluruhan, Bayern Munich terlalu sedikit memaksimalkan dominasi jelas mereka beserta pressing ekstrem tersebut. Setelah sekitar setengah jam, tempo permainan sedikit menurun, tetapi justru pada saat itulah tim Munich mencetak gol pembuka. Pada menit ke-37, Min-Jae Kim menanduk bola hasil tendangan bebas Bischof menjadi gol. Neuer tidak menghadapi satu pun tembakan berbahaya ke gawangnya pada babak pertama.

Setelah penampilan penuh komitmen di posisi yang tidak biasa, Laimer tidak kembali bermain selepas jeda. Josip Stanisic masuk menggantikannya dan menempati posisi di bek kiri. Peran Laimer sebagai pemimpin pressing kini diambil alih oleh Brown, yang sebelumnya merupakan bek kiri. Dalam jalannya babak kedua, Luis Diaz, Joao Palhinha, Hiroki Ito, Bastian Assomo, Filip Pavic, dan Guido Della Rovere juga masuk. Setelah beberapa peluang terbuang, Diaz menggandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-74 lewat tembakan indah setelah umpan Ibrahimovic. Joao Gomes mencetak gol balasan untuk Villa pada menit ke-83, dan beberapa detik kemudian Neuer mencegah gol penyama kedudukan lewat refleks luar biasa saat menghadapi Tammy Abraham.

Kemenangan 2-1 atas Villa itu menjadi kemenangan ketiga dalam laga uji coba keempat. Setelah kalah dari tim divisi tiga SV Wehen Wiesbaden, Bayern Munich kemudian menang atas FC Rottach-Egern dan Jeju SK FC. Pada Sabtu, tim Munich akan kembali ke tanah air. Tepat sepekan setelah itu, mereka akan menjalani laga uji coba berikutnya di Allianz Arena melawan RB Leipzig.