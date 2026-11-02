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Anthony Gordon langsung tampil impresif di Barcelona setelah kepindahannya yang menyita perhatian dari Liga Primer, tetapi sang pemain sayap mengungkapkan hal mengejutkan soal besarnya ekspektasi di Spanyol. Meski tuntutan meraih trofi di Spotify Camp Nou tak pernah surut, pemain internasional Inggris itu menegaskan bahwa ia merasa jauh lebih terbebani saat berada di paruh bawah klasemen.

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Kehidupan dalam sorotan di Camp Nou

Penyerang berusia 25 tahun itu langsung memikat hati publik Catalunya dengan mencatatkan tiga gol dan lima assist dalam 13 penampilan pertamanya bersama Barcelona. Pengaruhnya begitu besar hingga suporter setempat menerima Gordon sebagai bagian dari mereka, bahkan membentangkan spanduk yang menyebut mantan pemain Newcastle itu sebagai “orang Catalunya”. Saat membahas adaptasinya di La Liga, Gordon mengatakan bahwa penampilannya saat ini baru permulaan. Ia berharap bisa terus berkembang seiring makin memahami taktik Hansi Flick.

“Saya mengawali dengan baik, tetapi seperti yang sudah berkali-kali saya katakan, saya masih bisa melakukan jauh lebih banyak,” kata Gordon. “Saya perlu waktu untuk benar-benar berkembang dan merasa nyaman. Ketika itu terjadi, kalian akan melihat penampilan terbaik saya, yang sejauh ini belum kalian lihat. Semua orang membuat saya merasa sangat diterima. Semua orang sangat baik. Kami punya budaya yang hebat di sini, sangat ramah dan penuh semangat karena semuanya masih sangat muda. Jadi, senang rasanya menjadi bagian dari tim ini,” ujarnya dalam konferensi pers menjelang pertandingan Barcelona melawan Aston Villa di Liga Champions.

Membandingkan besarnya ekspektasi

Perjalanan Gordon menuju level tertinggi sepakbola Eropa tidak biasa. Ia pernah berjuang menghindari degradasi di Goodison Park, lalu berhasil mengejar tiket ke kompetisi Eropa di St James' Park. Banyak orang mungkin mengira bermain untuk salah satu klub terbesar di dunia mendatangkan tekanan yang tak tertandingi, tetapi sang pemain sayap menilai ancaman degradasi jauh lebih menguras tenaga. Menurutnya, lingkungan di Barcelona justru memberinya kebebasan untuk mengejar ambisi tertingginya tanpa dibayangi ketakutan besar akan kegagalan seperti dalam perjuangan menghindari degradasi.

“Saya sangat menikmati pengalaman di ketiga [klub] karena masing-masing memberikan hal berbeda yang membantu saya sebagai pribadi dan membantu saya berkembang,” jelas sang pemain sayap. “Menurut saya, bersaing di semua ajang untuk memperebutkan setiap trofi jelas paling menyenangkan. Saya rasa orang-orang menganggap tekanannya lebih besar, padahal sebenarnya lebih kecil daripada berjuang menghindari degradasi dan berusaha naik di klasemen demi lolos ke Liga Champions. Saya ingin memenangkan setiap trofi. Saya ingin menjadi yang terbaik. Klub ini memungkinkan saya melakukannya.”

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Beradaptasi dengan gaya bermain Barcelona

Bergabung dengan lini tengah dan serang yang dihuni pemain seperti Rodri, Pedri, dan Lamine Yamal menuntut kecerdasan taktik yang tinggi. Gordon mengakui bahwa ia masih mempelajari pergerakan dan kebiasaan rekan-rekan setim barunya. Ia menyesuaikan pergerakannya dengan pemain yang sedang menguasai bola.

Menjelang pertemuan kembali dengan lawan dari Liga Primer di Liga Champions, sang pemain sayap juga menyebut aspek permainannya yang perlu dikembangkan agar menjadi ancaman di level tertinggi. “Saya rasa saya bisa melakukannya lebih sering. Mungkin saya bisa sedikit lebih egois sesekali. Saya rasa terkadang saya mungkin terlalu sering mengoper. Saya jelas harus mencetak lebih banyak gol, tetapi seperti yang saya katakan, kenyataannya gol memenangkan pertandingan dan saya di sini untuk memenangkan trofi,” kata Gordon. Fokusnya kini tertuju pada laga penting melawan Aston Villa, tim yang dikenalnya dengan baik sejak bermain di Inggris.