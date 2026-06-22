"Teka-teki yang tak ada yang mengerti".. Kesepakatan umum bahwa Martins bersalah terhadap bintang Portugal itu

Keputusan untuk tidak memasukkan João Félix, bintang Al-Nassr asal Arab Saudi, ke dalam susunan pemain inti tim nasional Portugal pada pertandingan pembuka melawan Republik Demokratik Kongo (1-1) di Piala Dunia 2026, memicu perdebatan luas di kalangan "Seleção", di tengah pertanyaan seputar keputusan pelatih Roberto Martínez yang digambarkan media sebagai “kesalahan fatal”.

Menurut laporan media Portugal, terdapat kesepakatan bulat bahwa tidak memberikannya kesempatan bermain—padahal ia pernah membela Benfica, Atlético, Chelsea, Milan, dan Barcelona—merupakan keputusan yang tidak dapat dipahami, terutama mengingat kebutuhan mendesak tim akan momen gemilang untuk menembus pertahanan kokoh timnas Afrika tersebut.

Martínez justru lebih memilih Pedro Neto, Rafael Leão, Francisco Conceição, dan Bernardo Silva daripada pemain bernomor punggung 11 tersebut, meskipun yang terakhir ini sedang menjalani musim terbaik dalam kariernya secara statistik, di mana ia mencetak 26 gol dan menciptakan 19 assist di semua kompetisi bersama Al-Nassr Saudi, bahkan melampaui angka-angka pada musim gemilangnya yang membuatnya pindah ke Atlético Madrid dengan transfer rekor sebesar 127 juta euro.

Félix meninggalkan jejak yang kuat di Liga Saudi, di mana ia menjadi faktor penentu dalam gelar juara liga Al-Nassr bersama rekan senegaranya Cristiano Ronaldo; ia bukan sekadar pemain pendukung bagi legenda Portugal tersebut, melainkan mitra sejati dan senjata serangan baru bagi tim.

Félix telah menunjukkan kesiapannya dalam dua pertandingan persahabatan sebelumnya melawan Chili dan Nigeria, di mana ia memberikan kontribusi berharga meskipun masuk sebagai pemain pengganti. Hal ini membuat keputusannya untuk tidak dimasukkan dalam susunan pemain pertandingan pembuka dianggap “tidak masuk akal” di mata para pengamat, terutama karena performanya saat ini berada di puncak.

Situasi ini semakin membingungkan mengingat Martinez selalu menunjukkan kepercayaan besar pada Félix, bahkan pada masa-masa ketika ia tidak dalam kondisi terbaiknya, baik secara mental maupun teknis, sehingga peran sekunder yang dimainkannya saat ini menjadi teka-teki yang membingungkan bagi para penggemar Portugal yang sangat ingin memberinya kesempatan yang sesungguhnya.

Pertandingan melawan Uzbekistan besok, Selasa, tampaknya menjadi peluang emas bagi Félix untuk membuktikan kemampuannya dan mengubah jalannya pertandingan, di saat Portugal membutuhkan kemenangan untuk memperkuat peluangnya lolos dari grup setelah hasil imbang yang mengecewakan pada laga pembuka.