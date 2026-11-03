Teka-teki yang membingungkan Flick: Barcelona dalam masalah jelang laga melawan Aston Villa

Barcelona memasuki laga Eropa melawan Aston Villa di tengah perhitungan taktis yang rumit, setelah absennya sejumlah pemain lini belakang memengaruhi pilihan pelatih asal Jerman, Hansi Flick, yang kini menghadapi lebih dari satu tanda tanya, terutama terkait posisi bek kanan dan bek kiri, di tengah banyaknya cedera dan terbatasnya opsi yang tersedia.

Stadion Spotify Camp Nou, hari Selasa ini, akan menjadi tuan rumah laga yang dinanti antara Barcelona dan Aston Villa, dalam lanjutan pekan keempat fase liga ajang Liga Champions, pertandingan yang di dalamnya tim Catalan berupaya memulihkan keseimbangan di level kontinental dan menghindari kebobolan secara beruntun.

Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa Flick akan menjalani laga ini tanpa seluruh pemain yang cedera di skuadnya, sehingga ia harus mencari solusi dari elemen yang tersedia, khususnya di lini belakang, yang menjadi sumber kekhawatiran terbesar jelang pertandingan.

Posisi bek menonjol sebagai teka-teki paling penting bagi pelatih Jerman itu, karena ia belum memutuskan apakah akan memberikan kepercayaan kepada Balde untuk tampil sebagai starter, atau kembali pada opsi Fariñas di sisi kanan dan João Cancelo di sisi kiri, untuk membantu duet Cubarsí dan Gerard Martín di jantung pertahanan, dengan Joan García tetap menjaga gawang.

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Flick sebelumnya membuka peluang untuk mengembalikan salah satu pemain ke posisi bek kiri, setelah ia menyinggung dalam pernyataannya kemarin bahwa ia tidak mengesampingkan kembalinya pemain Sant Andreu de la Barca ke posisi tersebut, hal yang menambah ketidakpastian mengenai identitas empat pemain belakang yang akan memulai pertandingan.

Persoalan ini memiliki arti tambahan, di tengah kesulitan pertahanan Barcelona di level Eropa, setelah tim ini kebobolan dalam 17 pertandingan beruntun terakhir di ajang kontinental, yang menjadikan laga melawan Aston Villa sebagai ujian baru bagi kemampuan Flick dalam menemukan keseimbangan yang dibutuhkan antara pertahanan dan serangan.

Di luar lini belakang, pelatih Jerman itu tidak diperkirakan akan melakukan banyak perubahan pada posisi-posisi lain dalam susunan pemain, karena prediksi mengarah pada mengandalkan Pedri dan Rodri di lini tengah, dengan Fermín López di depan mereka pada posisi pengatur permainan, serta kehadiran Gordon di sayap kiri, Lamine Yamal di sisi kanan, dan Raphinha di lini depan.

Pada saat yang sama, Flick terus memberikan kepercayaan kepada talenta-talenta muda, setelah ia memanfaatkan trio Álex Campos, Guillem Víctor, dan Hamza, dengan prediksi mereka akan tetap masuk dalam perhitungan tim pada periode mendatang.

Latihan juga menyaksikan partisipasi kiper Eiker Rodríguez, bersama Oriol Guren, yang menggantikan Ibrima Tunkara, setelah pemain yang disebut terakhir ini pindah ke tim muda U-19 untuk tampil di Liga Pemuda, menyusul tidak terpenuhinya syarat kelayakan yang ditetapkan oleh Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) untuk bergabung dengan tim cadangan.

Laga melawan Aston Villa hadir di awal pekan yang sangat penting bagi Barcelona, karena tim ini menanti laga berat lain pada hari Minggu mendatang melawan Atlético Madrid di Stadion Wanda Metropolitano, dalam pertandingan yang bisa berdampak langsung pada persaingan puncak klasemen La Liga, sebelum jeda internasional.

Di antara ujian Eropa melawan Aston Villa dan laga domestik yang dinanti melawan Atlético Madrid, Flick mendapati dirinya menghadapi dua etape penting untuk menilai ambisi timnya, tetapi permulaannya akan dimulai dari Camp Nou, di mana Barcelona harus mengatasi krisis pertahanannya dan meraih hasil yang memperkuat posisinya di Liga Champions.