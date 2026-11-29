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Laga Barcelona kontra tuan rumah Deportivo La Coruña di Liga Spanyol, Minggu hari ini, diwarnai insiden kontroversial terkait keputusan wasit.

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Tepat sebelum babak pertama berakhir, Barcelona meminta penalti karena dugaan sentuhan tangan Aubameyang. Namun, wasit tidak mengambil keputusan apa pun, dan asisten wasit video juga tidak melakukan intervensi.

Sementara itu, jaringan "Archivo VAR" yang mengkhususkan diri pada kasus-kasus perwasitan menyatakan: "Teknologi video (VAR) lepas tangan dari tanggung jawab dalam laga Deportivo La Coruña kontra Barcelona."

Mereka melanjutkan: "Aubameyang, yang lengannya berada sangat dekat dengan tubuhnya, jelas membukanya ke arah lintasan bola. Itu penalti."

Mereka menjelaskan: "Ini adalah sentuhan tangan yang bergerak ke arah lintasan bola, sehingga layak dihukum."

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Barcelona menutup babak pertama dengan keunggulan 2-1 atas Deportivo La Coruña dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada Minggu malam ini di Stadion Riazor, dalam lanjutan pekan ke-14 Liga Spanyol, setelah Dani Olmo mencetak gol kedua tim Catalan lewat sundulan.