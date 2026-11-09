Kekalahan Atletico Madrid dari Barcelona bukan sekadar hilangnya tiga poin dalam perebutan puncak klasemen, melainkan momen yang mengungkap teka-teki yang membingungkan semua orang di Wanda Metropolitano: mengapa Diego Simeone menolak menggunakan seluruh kartunya saat melihat timnya runtuh di depan matanya?

Dalam pertandingan yang kemenangannya berarti menduduki puncak klasemen, pelatih asal Argentina itu hanya melakukan empat pergantian pemain, dan membiarkan pergantian kelima terkunci di bangku cadangan sementara Barcelona menguasai segalanya. Keputusan ini bukan sekadar detail teknis yang berlalu begitu saja, tetapi tampak menjadi salah satu penyebab keruntuhan.

Barcelona berbalik unggul di Metropolitano

Barcelona meraih tiga poin berharga di Stadion Wanda Metropolitano dengan skor 2-1, dalam laga krusial penentu pemuncak klasemen Liga Spanyol.

Blaugrana kesulitan pada babak pertama dan tertinggal lebih dulu lewat gol pembuka Giuliano Simeone, namun mereka bertahan hingga akhir dan mengakhiri babak itu dengan skor imbang 1-1 berkat gol Fermin Lopez.

Pada babak kedua segalanya berubah; Barcelona menguasai jalannya pertandingan dan memastikan kemenangan dengan gol lain dari putra kota Huelva, sehingga keluar dari Madrid dengan menduduki puncak klasemen dan meraih tiga poin.

Strategi pergantian pemain dan momen keruntuhan

Keputusan Simeone untuk tidak menggunakan seluruh jatah pergantian pemain memicu keheranan luas di kalangan olahraga; dalam pertandingan yang digambarkan sangat sulit, pelatih itu hanya puas dengan empat pergantian, tanpa menggunakan pergantian kelima meski kebutuhannya mendesak.

Analisis pers Spanyol menegaskan bahwa empat pergantian yang dilakukan Simeone tidak menambah banyak bagi Atletico Madrid, bahkan berdampak negatif pada ritme dan penampilan tim.

Ketidakefektifan pergantian itu berdampak langsung pada moral para pemain Atletico Madrid; semangat juang tiba-tiba menurun, dan atmosfer stadion secara keseluruhan ikut memudar, dan mungkin semangat ini menular ke Simeone sehingga ia tidak melakukan pergantian kelima yang tidak akan lebih dari apa yang dilakukan empat pergantian sebelumnya.

Setelah Koke dan Baena keluar dari lapangan, Barcelona sepenuhnya menguasai penguasaan bola, dan anak-anak asuh Simeone nyaris tidak mampu menciptakan ancaman apa pun ke gawang Joan Garcia.

Apa yang sebenarnya dilakukan Simeone?

Simeone melakukan empat dari lima pergantian yang diperbolehkan dalam tiga gelombang:

Menit 60: masuknya Sorloth menggantikan Kang-in Lee.

Menit 72: keluarnya Baena dan Koke, serta masuknya Johnny Cardoso dan Hojlund.

Menit 78: masuknya Jonathan David menggantikan Pablo Barrios.

Ia bisa saja melakukan satu pergantian tambahan, tetapi tidak menggunakannya, dan pemain seperti Ademola Lookman, Arnau Ortiz, dan Rodrigo Mendoza tetap berada di bangku cadangan, menyaksikan timnya kehilangan puncak klasemen.

Keputusan yang menutup pintu pergantian kelima

Di inti teka-teki ini menonjol sikap Simeone terhadap Julian Alvarez sebagai alasan utama di balik keukuhannya untuk tidak melakukan pergantian kelima.

Sementara para pendukung Wanda Metropolitano melontarkan cemoohan penuh amarah terhadap penyerang Argentina itu setelah ia menyia-nyiakan sejumlah peluang emas yang bisa saja mengubah jalannya pertandingan, Simeone memilih untuk berdiri di sisinya dengan sangat jelas.

Pelatih itu mempertahankan Alvarez di lapangan sepanjang sembilan puluh menit tanpa sedikit pun berpikir untuk menggantinya, dalam pesan dukungan yang gamblang yang mencerminkan kepercayaan mutlaknya pada sang pemain, serta penolakannya untuk tunduk pada tekanan publik atau penilaian negatif sesaat atas penampilannya.

Keputusan ini bukan sekadar solidaritas emosional dengan salah satu bintang utama tim, melainkan bagian dari visi teknis yang lebih dalam yang berdampak langsung pada pengelolaan pergantian pemain.

Empat pergantian yang dilakukan Simeone secara keseluruhan sangat berorientasi menyerang: ia memasukkan Sorloth untuk memperkuat lini depan, lalu Hojlund dan Cardoso untuk menyegarkan lini tengah, dan terakhir Jonathan David untuk menambah tekanan pada pertahanan Barcelona.

Meski demikian, Alvarez tetap menjadi ujung tombak yang diandalkan, bahkan setelah Blaugrana unggul dalam skor dan Atletico mulai putus asa mencari gol penyama kedudukan atau kemenangan.

Di sinilah teka-teki itu tampak lebih jelas: seandainya pelatih ingin memanfaatkan pergantian kelima untuk menyuntikkan darah segar di lini serang, maka Ademola Lookman adalah pilihan paling ideal dan paling logis; sebab pemain Nigeria itu memiliki kecepatan serta kemampuan menerobos dan berlari di ruang kosong, yaitu kualitas yang sangat dibutuhkan pada menit-menit akhir menghadapi pertahanan Barcelona yang terorganisasi.

Namun Simeone menolak pilihan ini, karena itu berarti harus mengeluarkan Alvarez atau salah satu pemain menyerang lainnya, sesuatu yang tidak ingin ia lakukan.

Dengan demikian, dukungan Simeone kepada Alvarez berubah dari sekadar pesan moral menjadi keputusan teknis yang menentukan, yang turut menyebabkan tidak dimanfaatkannya seluruh kartu yang tersedia, dan membiarkan Atletico Madrid menghadapi nasibnya hanya dengan empat pergantian pemain dalam salah satu pertandingan terpenting musim ini.