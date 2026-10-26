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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDGetty Images
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Teka-teki lini tengah Mou! Pelatih jelaskan mengapa Bernardo Silva jadi kunci keseimbangan Real Madrid

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Pelatih Real Madrid Jose Mourinho membahas proses mengintegrasikan rekrutan musim panas Bernardo Silva seusai kemenangan 2-1 di El Clasico. Mourinho menjelaskan bagaimana memadukan berbagai tipe gelandang memberi Real Madrid keseimbangan taktis yang lebih baik.

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Mourinho mengatur beban kerja para gelandang di Camp Nou

Manajer Real Madrid Jose Mourinho menyoroti kedalaman skuad dan kombinasi taktis di lini tengah setelah kemenangan sulit 2-1 atas Barcelona dalam El Clasico. Bernardo Silva, yang didatangkan pada musim panas, menjadi starter di lini tengah dan bekerja tanpa kenal lelah selama 75 menit sebelum digantikan Eduardo Camavinga.

Camavinga kemudian memberikan assist untuk gol penentu kemenangan Kylian Mbappe pada menit ke-88.

Mourinho menekankan bahwa setiap anggota skuadnya yang memiliki banyak pilihan harus selalu siap memberikan dampak dalam pertandingan.

Manajer menjelaskan proses adaptasi Bernardo Silva

Mourinho memberikan penilaian yang jelas mengenai proses adaptasi Bernardo yang masih berlangsung terhadap dinamika tim Real Madrid. “Mengenai situasi Bernardo, saya sudah mengatakan bahwa dia berada di sini selama sedikit lebih dari tiga bulan,” kata Mourinho.

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“Tentu saja, saya mengenalnya dengan sangat baik, tetapi mengenal seseorang dengan sangat baik adalah satu hal, sedangkan melihat bagaimana dia bisa menyatu dengan dinamika tim adalah hal lain.”

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“Skuad ini sangat kuat. Saya tidak akan pernah mengatakan kepada Anda, ‘Inilah sebelas pemain inti saya’... semua orang bekerja sangat keras,” tegasnya.

Keseimbangan taktis membutuhkan karakteristik gelandang tertentu

Mourinho menjelaskan bahwa ia lebih memilih memadukan karakteristik taktis yang berbeda ketimbang memasangkan pemain dengan karakteristik serupa di lini tengah. “Saya belajar bahwa di lini tengah, kombinasi kemampuan memberi kami lebih banyak daripada dua pemain dengan karakteristik serupa,” ungkap Mourinho.

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“Artinya, saya tidak menggunakan Bernardo dan Guler sebagai poros ganda, atau hanya melakukannya dalam situasi terdesak.”

“Saya lebih menyukai kombinasi kemampuan ini, yang memberi kami keseimbangan saat bertahan dan kualitas lebih baik saat memulai serangan,” tambahnya.

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Pilihan Real Madrid membuat para rival perebutan gelar sulit menebak

Fleksibilitas taktis Mourinho memungkinkan Real Madrid beradaptasi dengan baik sesuai susunan permainan lawan dan situasi pertandingan.

Dengan Bernardo, Camavinga, Guler, dan Tchouameni bersaing memperebutkan tempat, persaingan di lini tengah tetap ketat.

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Real Madrid kini mengalihkan perhatian ke Santander untuk ujian berikutnya di La Liga.

Seorang jurnalis olahraga dengan pengalaman hampir satu dekade, memulai perjalanan profesionalnya di Tabloid BOLA yang legendaris di Indonesia dari tahun 2017 hingga edisi cetak terakhirnya pada Desember 2018. Setelah itu, ia bergabung dengan GOAL, berkontribusi sebagai penulis lepas untuk FIFA, serta bekerja di departemen media Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF). Bersamaan dengan karier jurnalistiknya, ia juga aktif sebagai komentator play-by-play siaran langsung sepak bola Indonesia sejak tahun 2017. Meraih gelar sarjana Sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran, Bandung.